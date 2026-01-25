Pegará a México el encarecimiento del gas en EU por clima adverso

Es el mayor nivel desde 2022

Alrededor del 60 por ciento de la generación eléctrica en México depende de la Unión Americana

El aumento del precio del gas que se registra en Estados Unidos por el crudo invierno podría generar un alza en las tarifas eléctricas y en los procesos productivos que utilizan este insumo, reconocieron especialistas.

Actualmente se importan alrededor de 7 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural desde Estados Unidos, que es casi la totalidad de los requerimientos que tiene elpaís de este insumo luego de cubrir las necesidades de Pemex, señaló Luis Miguel Labardini, especialista en energía y socio de la consultora Marcos y Asociados

“El aumento del precio del gas natural provocaría un incremento de la energía eléctrica, pues alrededor de 60 por ciento de la generación en México depende del gas natural.

“Si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quiere tener unas finanzas sanas, tendría que trasladar ese aumento en el costo del gas al consumidor final”, afirmó.

Además, todas las industrias que utilizan el gas natural en sus proceso productivos tendrán un impacto por el incremento del combustible, agregó.

Los futuros del gas natural subieron en tres días 75 por ciento hasta 5.57 dólares la Unidad Térmica Británica (BTU, por sus siglas en inglés) para entregas de febrero.

Este es el mayor nivel desde 2022 y obedece a la alerta de tormenta invernal para el fin de semana en Estados Unidos, lo que podría congelar la infraestructura de transporte e interrumpir el suministro.

Labardini consideró que además Europa busca depender menos del gas ruso, lo que podría llevar el precio a 7 dólares el millón de BTU.

Carlos Flores, especialista en energía, coincidió en que el incremento en el precio del gas natural tendrá un impacto en el costo de generación.

“La magnitud del impacto dependerá en gran medida de qué tan preparada esté la CFE, especialmente en términos de coberturas de precio y gestión de riesgos. La experiencia de la tormenta invernal ‘Uri’ dejó claro que la ausencia de coberturas expone al sistema eléctrico a choques severos y costosos.

“Si en esta ocasión CFE contrató coberturas adecuadas o cuenta con contratos indexados de forma más estable, el impacto debería ser considerablemente menor y manejable, y el efecto no sería estructural, sino coyuntural, que se concentraría en un periodo acotado mientras el mercado ajusta”, expuso.

En el caso de la industria que tiene un consumo incentivo de energía, como es el caso de cemento, acero o manufactura pesada, el incremento impactará en mayores costos de corto plazo, al igual que en tarifas industriales y residenciales de alto consumo, añadió.

CFE trabaja para disminuir posibles afectaciones a suministro de gas

Para minimizar posibles afectaciones en el suministro de gas por clima adverso en Estados Unidos y el norte de México, la CFE. ha puesto en práctica acciones que incluyen cobertura financiera y el respaldo de otras fuentes de generación, informó la empresa.

De acuerdo con previsiones meteorológicas, dos tercios del este de Estados Unidos se verán severamente afectados por una tormenta invernal, lo cual puede desembocar en el corte al suministro de gas natural por ductos hacia México, pues de ese país proviene 99.3 por ciento de las importaciones de este hidrocarburo necesario para producir energía.

La CFE señaló que ha puesto en marcha acciones para minimizar posibles entregas de gas natural a México, así como la alta volatilidad que se ha observado en la última semana, pues el precio de referencia Henry Hub ha rebasado los 5 dólares por millón de BTU, que representa un aumento semanal de más de 60 por ciento.

Además, la empresa destacó que cuenta con poco más de 28 mil megawatts de capacidad disponible que no requiere gas natural, con tecnologías como termoeléctrica convencional, carboeléctrica y energías limpias, suficientes para mantener el suministro de energía eléctrica en el país.

Datos oficiales muestran que hasta 2024 más de tres quintas partes de la generación de electricidad se realizó con el uso de gas, mientras que el resto proviene de otras fuentes.

La CFE también resaltó que cuenta con dos terminales de regasificación de gas natural licuado con capacidad de abastecer hasta 350 mil metros cúbicos al interior del país.

“Para dar seguimiento a la contingencia y fortalecer la coordinación operativa, la CFE constituyó el Grupo Directivo de Atención de Emergencias, el cual se mantiene en sesión permanente para monitorear la evolución del fenómeno meteorológico, evaluar oportunamente posibles afectaciones y coordinar acciones que aseguren la continuidad del suministro eléctrico y, en su caso, el restablecimiento del servicio a la brevedad”, señaló.

Previsiones

Además, la CFE indicó que para reducir impactos por volatilidad internacional en el precio del gas, la CFE mantiene un programa de coberturas financieras mediante instrumentos tipo opciones que acotan el precio en rangos convenientes y disminuyen la exposición en periodos de alta volatilidad.

“Estas coberturas disminuyen de forma efectiva los efectos financieros asociados a incrementos abruptos de precios y contribuyen a la continuidad operativa del Sistema Eléctrico Nacional”, señaló.

Cabe recordar que en febrero de 2021, debido a una fuerte tormenta invernal, el suministro de gas natural de Texas fue suspendido, lo que causó apagones en el territorio mexicano y la CFE debió recurrir a la compra de gas natural licuado.

Por la crisis energética en ese momento, la empresa tuvo que desembolsar 65 mil millones de pesos de contado para contar con el energético.

“De acuerdo con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), en los últimos 30 años las importaciones de este energético en el país se han incrementado 3 mil 800 por ciento, debido al aumento de la demanda por parte del sector eléctrico, pero también debido a la caída en la producción nacional del combustible.