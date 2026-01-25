IMSS fortalece plantilla laboral en Q. Roo con la entregade 71 bases y nombramientos a personal de salud

Transformación histórica en materia de salud

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorgó un total de 71 basificaciones a personal de distintas unidades médicas y hospitalarias en Quintana Roo, como parte de su compromiso de brindar certeza laboral y fortalecer la atención médica con rapidez, oportunidad y calidad.

Durante la ceremonia oficial, realizada en el Domo Deportivo Parque de Los Gemelos en Cancún, el director general del IMSS, Zoé Robledo, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, entregaron de manera simbólica 10 basificaciones que representan el esfuerzo y dedicación de las y los trabajadores de la salud.

“Estamos convencidos que para tener salud y seguridad en el paciente, tenemos que pensar en la seguridad del trabajador y la trabajadora, y esa seguridad empieza por la seguridad laboral. Por eso estas bases definitivas que estamos entregando y vamos a entregar más”, dijo.

Zoé Robledo indicó que el IMSS en Quintana Roo se compone de 11 unidades de Medicina Familiar, un hospital de Subzona, tres de Zona, uno Regional y uno de Gineco-Obstetricia. A pesar de que en el periodo neoliberal creció la derechohabiencia y no la infraestructura médica, con la llegada de la cuarta transformación en 2018, el Seguro Social volvió a crecer.

“En este momento de lo que tiene instalado el IMSS, el 12 por ciento se ha construido en términos de número de camas en los últimos siete años”, dijo.

Subrayó la importancia de recuperar la confianza en lo público, lo que implica el fortalecimiento de las y los trabajadores del IMSS, así como el incremento de la capacidad instalada.

“Cuando lleguemos a 2030, con todo el crecimiento que estamos planteando llegaremos a 45 mil 284 camas, ¿cómo se ve esto? Muy simple: en dos sexenios más del doble de lo que se hizo en seis sexenios”, destacó.

Zoé Robledo señaló que esta inversión y crecimiento son posibles gracias a la reforma en materia de subcontratación que cambió por completo la ecuación respecto a cómo ve el IMSS la actividad económica de Quintana Roo; en 2018, el salario base de cotización de trabajadores registrados ante el IMSS era de 263 pesos, hoy es de 627.

Recordó que el IMSS no solo se encarga de brindar atención médica, también las prestaciones económicas, incapacidades, guarderías, entre otros beneficios, por lo que este año comenzará la construcción de tres Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Quintana Roo: en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, para que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral, con un sistema de cuidados de un estado que se preocupa por la salud, trabajo y bienestar.

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, resaltó que se avanza hacia una transformación histórica en materia de salud, gracias al trabajo conjunto con el Gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum y el IMSS, encabezado por Zoé Robledo.

Subrayó que las basificaciones, la ampliación de unidades médicas y la llegada de servicios de alta especialidad permitirán fortalecer la atención y evitar traslados de pacientes a otros estados.

Asimismo, reconoció a las y los trabajadores del IMSS como el corazón del sistema de salud, destacando que cada base representa estabilidad, dignidad y bienestar para sus familias. Reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de garantizar mejores condiciones laborales, abasto de medicamentos y una atención médica más humana para las y los quintanarroenses.

A su vez, el titular de la Representación del IMSS en Quintana Roo, doctor Javier Michael Naranjo García, dijo que la entidad enfrenta importantes retos derivados de su alta movilidad poblacional, lo que hace indispensable reforzar los servicios de salud.

Resaltó la labor diaria de las y los trabajadores del IMSS, considerados la razón de ser del Instituto quienes con su esfuerzo dignifican y fortalecen la misión social, al transformar de manera directa la vida de miles de familias en el estado y en el país.

En el marco de la ceremonia, se firmó un convenio de colaboración con Grupo Xcaret para implementar el pago electrónico de subsidios por incapacidades, lo que permitirá agilizar trámites y garantizar mayor transparencia en beneficio de las y los derechohabientes.

Carlos Constandse Madrazo, socio fundador de Grupo Xcaret, agradeció al titular del IMSS, Zoé Robledo, las acciones realizadas en beneficio de los trabajadores de la entidad, como es la habilitación de 5 unidades médicas con turno nocturno, que en este momento superan las 15 mil atenciones en Medicina Familiar.

En tanto, la Médico Familiar Karla Díaz Suárez y la Auxiliar de Enfermería General Jhoana Alejandra Sulu Canul, quienes recibieron su basificación, expresaron que este reconocimiento significa estabilidad profesional y un compromiso renovado con la salud de las familias quintanarroenses.