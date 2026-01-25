Lucero: «Siempre Contigo» en el Auditorio Nacional

Celebrando 46 años como una leyenda viva

La «Novia de América» rememora cuatro décadas y media de baladas, películas, telenovelas y un enorme legado

A los 56 años, Lucero —la voz que definió una generación, el rostro que hizo llorar a millones en la pantalla y la artista que ha representado a México en los mayores escenarios del mundo— celebra un hito monumental: 46 años de carrera ininterrumpida. Para marcar este momento trascendental, la intérprete mexicana subirá en solitario al Auditorio Nacional el próximo 27 de marzo bajo el nombre de «Siempre Contigo Tour», un espectáculo completamente nuevo que la artista ha producido con gran ilusión, rodeada de un equipo de profesionales. No será un concierto más; será un viaje emocional por todos los estadios de una trayectoria que la ha convertido en sinónimo del arte mexicano.

Lucero Hogaza León comenzó como «Lucerito», la niña prodigio que conquistó a México desde programas como «Chiquilladas» y «Juguemos a cantar». De ahí pasó a ser «Chispita», el personaje que la eternizó en la memoria colectiva mexicana. Pero su talento no se limitó a la televisión infantil: se convirtió en cantante con éxitos que alcanzaron el top 10 de Billboard, actriz de cine con siete películas bajo su nombre, presentadora de los Premios Grammy Latinos en ocho ocasiones y empresaria. El 27 de marzo, el Auditorio Nacional será testigo de una noche que promete ser emotiva y emocionante, donde todos sus registros artísticos tendrán cabida.

De Lucerito a icono

Cuando en 1982 una niña de apenas 12 años protagonizaba «Chispita» en Televisa, pocos imaginaban que estarían viendo el nacimiento de una leyenda. Lucero Hogaza León, nacida en Ciudad de México el 29 de agosto de 1969, inició su carrera a los 10 años como conductora de programas infantiles como «Alegrías de mediodía» y «Chiquilladas». Su primer álbum, «Te prometo», llegó cuando apenas tenía 13 años, marcando el inicio de una trayectoria que no se detendría.

Pero fue «Chispita» la que la catapultaría a la fama nacional e internacional. Tras consolidarse como actriz infantil, Lucero hizo la transición que muchos artistas no logran: pasar de niño prodigio a adulto artista relevante. En 1983, protagonizó su primer largometraje, «Coqueta», junto a Pedro Fernández.​

A lo largo de los ochenta, Lucero participaría en al menos cinco películas más: «Delincuente» (1984), «Fiebre de amor» (1985), «Escápate conmigo» (1988), «Quisiera ser hombre» (1989) y «Deliciosa sinvergüenza» (1990). No todas alcanzaron el éxito de «Coqueta», pero demostraban su versatilidad como actriz.

​

Los noventa: El apogeo

Los años noventa fueron la década de consolidación absoluta. En 1989, Lucero protagonizó su primera telenovela como adulta: «Cuando llega el amor», producida por Carla Estrada, donde interpretó a Isabel Contreras. Pero fue en 1995 cuando protagonizaría una de sus telenovelas más memorables: «Lazos de Amor».

​

«Lazos de Amor» fue una hazaña televisiva. Lucero interpretaba a tres personajes: las trillizas María Guadalupe, María Fernanda y María Paula, además de su madre biológica, Isabel. En términos musicales, a principios de los noventa Lucero incursionó en el género ranchero con el disco «Con mi sentimiento», que se certificó con dos discos de platino.

​

El nuevo milenio encontró a Lucero como la actriz más buscada de la televisión mexicana. En 2000 protagonizó «Mi destino eres tú» con Jorge Salinas y Jaime Camil, nuevamente bajo la dirección de Carla Estrada. En 2005, protagonizó «Alborada», su última telenovela con Carla Estrada.​

En 2008 Lucero regresó en «Mañana es para siempre» (2008-2009), una producción de Nicandro Díaz González donde compartió créditos con Fernando Colunga nuevamente. En 2010, Lucero «Soy tu dueña» junto a Gabriela Spanic y Fernando Colunga, su tercera colaboración importante con el galán. Y cinco años después, en 2012, llegó su última telenovela mexicana: «Por ella soy Eva».

Su historia en Auditorio Nacional

​

En octubre de 2012, Lucero ofreció un concierto en el Auditorio Nacional donde celebró 32 años de carrera con casi 10,000 asistentes. El concierto fue grabado en DVD, dejando constancia de su vigencia como intérprete.

​

Ahora, el «Siempre Contigo Tour» no será un concierto tradicional. Lucero ha producido un show completamente nuevo que abarca todas las facetas de su carrera: las baladas que la hicieron llorar a millones, los temas pop que definieron una época, y la pasión inconfundible de la música ranchera.

​

Los boletos están siendo vendidos a través de Ticketmaster. Los precios van desde los 400 pesos (segundo piso D) hasta los 2,500 pesos (preferente A).

​

El show promete ser emotivo. No será solo música; será una retrospección de una vida entera dedicada a entretener, a conmover y a dejar legado. Lucero misma ha mencionado que si pudiera aconsejarse al inicio de su carrera, se recordaría disfrutar del proceso, seguir preparándose y no dejar de hacer lo que la apasiona, convencida de que aún le esperan nuevas experiencias en su vida profesional.

​