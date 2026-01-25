Se invertirán 20 mmdp en Veracruz para carreteras, obras de agua potable, vivienda y reconstrucción: Sheinbaum

Entre 2026 y 2027

En este año, la SICT invertirá 11 mil 103 mdp para realizar obras de infraestructura y se generarán 33 mil 309 empleos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en Veracruz se invertirán, entre 2026 y 2027, cerca de 20 mil millones de pesos (mdp) en obras de infraestructura carretera, agua potable, desazolve de ríos y en acciones de reconstrucción tras las afectaciones por las lluvias intensas ocurridas el año pasado.

“Es una inversión de cerca de 20 mil millones de pesos para Veracruz, entre 2026 y 2027, puentes, carreteras, mejoramiento de las carreteras, agua potable, desazolve de ríos, reencauzamiento de los ríos y también vivienda para todas aquellas personas afectadas durante las lluvias de 2025”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en la Base Aeronaval de Veracruz.

Recordó que el gobierno de México otorgó un primer apoyo de 20 mil pesos a las familias afectadas por las lluvias y de acuerdo con las afectaciones se dio un segundo apoyo, aunado a que están en proceso de entrega los enseres domésticos. Y puntualizó que las obras de reconstrucción se realizarán a través de un método constructivo que evitará que sean afectadas por los fenómenos meteorológicos.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que en 2026 se invertirán 11 mil 103 mdp para realizar obras de infraestructura en la entidad con lo que se generarán 33 mil 309 empleos.

Como parte de los trabajos para la reconstrucción se invertirán 4 mil 319 mdp para realizar 50 acciones en 426 kilómetros (km) de la Red Carretera Federal Libre de Peaje; así como para 35 acciones en 287 km, la intervención de 18 puentes, entre ellos 11 construcciones en Xoxocapa, Misantla–Sarabia, Zontecomatlán, Embocadero, San Gregorio, San Isidro, Pino Suárez, Tetzacual, Plan del Encinal, Atempa y Chijolar; seis ampliaciones de claro en El Aguacate Terrero, Horcones–Alazán, El Limonar, El Palmar Prieto, Buenavista y Oxitempa; y una rehabilitación en La Carolina, iniciando obras en febrero 2026.

Respecto a Puentes y Distribuidores viales, puntualizó que este año serán mil 505 mdp para el Nuevo Puente Coatzacoalcos III y la conservación del puente Ing. Antonio Dovalí Jaime, así como el distribuidor vial Carretera Federal MEX-140; 2 mil 253 mdp para la construcción de la autopista Cardel-Poza Rica y como inversión mixta, Banobras invertirá 2 mil mdp para intervenir la carretera Tihuatlán – Tuxpan.

En cuanto al MegaBachetón, agregó que son 2 mil 738 mdp para la conservación de corredores y rutas con 513 km de pavimentación, 2 mil 592 km de bacheo, colocación de señalización 5 mil 305 km y obras de drenaje. Adicionalmente, en febrero iniciarán los trabajos para la construcción de tres caminos artesanales con una inversión de 52 mdp.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, destacó que las inversiones en materia de agua entre 2026 y 2027 superan los 6 mil mdp. Detalló que se contempla realizar 180 obras en 40 municipios, con una inversión conjunta cercana a los 3 mil mdp con el gobierno del estado y los gobiernos municipales.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que a través del censo realizado por la Secretaría del Bienestar se identificaron 33 mil 857 viviendas con daños mayores o totales, de los cuales se ubicaron 4 mil 60 familias de 31 localidades que deben ser relocalizadas, para ello ya se tienen siete predios para la relocalización donde se construirán modelos de vivienda en lotes de 98 metros cuadrados.

Disminuyeron 28% los homicidios dolosos

Con la Estrategia Nacional de Seguridad y gracias a la coordinación que hay con la entidad, se redujo en 28 por ciento el homicidio doloso, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, al pasar de 3.13 a 2.48 el promedio diario de víctimas de ese delito, destacó la Presidenta

“La Coordinación entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y el Gabinete de Seguridad, encabezado por la gobernadora de Veracruz y la estrategia conjunta que, como saben son cuatro ejes, cuatro principios, cuatro acciones o varias acciones relacionadas con estos cuatro ejes: La primera es la Atención a las Causas, que vamos a fortalecer este año con atención a los jóvenes; la segunda es el Fortalecimiento de la Guardia Nacional, la consolidación, que eso es parte del Gobierno de México y en paralelo la consolidación y el fortalecimiento de la policía de Veracruz.

“Por otro lado, Fortalecimiento de la Inteligencia e Investigación con el cambio constitucional y las leyes asociadas a ello que permitan el marco de nuestra legislación, mayores detenciones de generadores de violencia y finalmente la Coordinación. Esa es la estrategia que hemos seguido, tuvo un ligero incremento Veracruz a mediados del año pasado y ahora ya hay una reducción muy importante”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en la Base Aeronaval de Veracruz.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en la entidad los delitos de alto impacto tuvieron una disminución del 0.3 por ciento respecto a 2024 al pasar de 20.6 a 20.5.

Detalló que, con la Estrategia Nacional de Seguridad, del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026, en Veracruz han sido detenidas 3 mil 571 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron mil 41 armas de fuego y 9 mil 722 kilos de droga.

CSP deja en suspenso invitación a los reyes de España

La presencia de los reyes de España en el pabellón de México de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), representó “un símbolo”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero dejó en suspenso si considera invitar a los monarcas a nuestro país.

Interrogada en la mañanera si tras este gesto de Felipe VI y Letizia Ortiz invitaría a los representantes de la corona española a México, la jefa del Ejecutivo federal respondió: “Ya vamos a ver, fue un primer símbolo importante”.

El jueves, en el marco de la Fitur, que se realiza en Madrid, los reyes españoles acudieron al estand de México, donde dialogaron con representantes de los pueblos indígenas del país y posaron para la fotografía junto a ellos.

“Como lo dije ayer, es un símbolo que se hayan acercado al estand de México en la Fitur, que hayan conversado con indígenas”, señaló la mandataria.

La relación bilateral ha estado bajo la polémica desde el sexenio pasado a raíz de la negativa de la corona española de atender la solicitud del ex presidente Andrés Manuel López Obrador para que se pidieran disculpas a los pueblos originarios por los agravios cometidos durante la conquista.