Fundación Distribuidores Nissan celebra 25 años en pro de la educación en México

Con el arranque de una nueva etapa

Han transformado la vida de miles de niños y docentes en comunidades vulnerables

Texto y fotos: Asael Grande

Fundación Distribuidores Nissan celebra 25 años de trabajo continuo en favor de la educación, impulsando proyectos que han transformado la vida de miles de niñas, niños y docentes en comunidades vulnerables del país. Este aniversario marca el inicio de una nueva etapa, en la que la organización reafirma su compromiso de ampliar su impacto y seguir fortaleciendo la infraestructura educativa donde más se necesita.

A lo largo de su trayectoria, la Fundación ha beneficiado a más de 1.4 millones de alumnos y 44 mil docentes, con una inversión promedio de 10.5 millones de pesos por escuela y más de 535 millones de pesos en inversión social total. Todo ello mediante un modelo sostenible que destina un porcentaje de cada vehículo Nissan vendido en México a la construcción y rehabilitación de escuelas. Gracias a este esquema, se han edificado planteles en 30 estados, contribuyendo a reducir brechas educativas y a mejorar las condiciones de aprendizaje en zonas con alto rezago.

En conferencia de prensa, Kurt Aschentrupp (director general de la Fundación Distribuidores Nissan), Georgina Pons (consejera de la Fundación Distribuidores Nissan), Guadalupe Martínez (consejera de la Fundación Distribuidores Nissan) y Miguel Zapata (vicepresidente de la Fundación Distribuidores) subrayaron que la verdadera celebración está en las niñas y los niños que hoy estudian en espacios seguros y dignos, y en que cada escuela construida representa una oportunidad para que más estudiantes desarrollen su potencial y encuentren caminos para transformar su futuro.

“Es una bendición poder tener la oportunidad de retornar un poco a la sociedad que tanto nos ha dado. Veinticinco años se dicen muy rápido, y más partiendo de una historia que tiene Nissan en el país; apenas es un pequeño capítulo dentro de toda la historia de Nissan y su red de distribuidores. Significa una satisfacción muy grande ver consolidado el sueño de muchos alumnos. Este año el enfoque es darle seguimiento a esas 120 escuelas que tenemos; ya se cuenta con un censo, pero debemos priorizar y construir las escuelas que lo ameriten. Ese es el reto para este año: cuidar todas las escuelas y garantizar que tengan la alta calidad que merecen. La marca Nissan tiene un vínculo muy fuerte con la sociedad: no solamente es calidad, son sueños. Un vehículo es la inversión más grande que una familia puede tener después de su casa, y muchas veces incluso antes que la casa. Por eso tenemos el compromiso con toda la sociedad de ofrecer los mejores vehículos, los mejores servicios y poner nuestro granito de arena para tener las mejores escuelas en las localidades donde estamos”, comentó Guadalupe Martínez en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Respecto a los patrocinios para la Fundación Distribuidores Nissan, Kurt Aschentrupp destacó que cuentan con el apoyo de instituciones gubernamentales para diversificar sus esfuerzos más allá de la infraestructura educativa, en colaboración con la Secretaría de Cultura y otras organizaciones aliadas como Fundación Robotics y Nissan Mexicana. En 2025 se realizaron actividades culturales y clases de robótica en escuelas públicas, sembrando nuevas oportunidades para la creatividad, la ciencia y la tecnología entre los estudiantes.

Desde su creación en el año 2000, la Fundación Distribuidores Nissan ha operado como una organización sin fines de lucro basada en un modelo de corresponsabilidad con los distribuidores Nissan del país, lo cual ha permitido asegurar un financiamiento estable, transparente y continuo para cada uno de sus proyectos. Este trabajo conjunto ha hecho posible que miles de niñas y niños tengan acceso a espacios educativos más seguros, dignos y adecuados para su aprendizaje.