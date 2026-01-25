Ministros de la Suprema Corte de Justicia estrenan camionetas blindadas

Se olvidan de la austeridad

Argumentan que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad

Pese a las políticas de austeridad impulsada por la Cuarta Transformación, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) renovaron su flotilla vehicular con nueve camionetas de alta gama y elevado blindaje.

Aunque el máximo tribunal no especificó el monto total de la inversión, las unidades son del modelo Jeep Grand Cherokee y el valor de estos vehículos en el mercado oscila entre 1 millón y 1.7 millones de pesos por unidad, cifra que puede incrementarse significativamente dependiendo del nivel de blindaje. Por ejemplo, un tipo 5 puede tener un costo adicional cercano a los dos millones de pesos por cada vehículo. Lo que el costo de la unidad podría superar los 3 millones de pesos.

En un comunicado oficial, la Suprema Corte informó que la renovación del parque vehicular se realizó para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional.

La Corte señaló que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad y que su uso comprometía la operación del servicio.

El máximo tribunal sostuvo que la adquisición se efectuó conforme a la normatividad interna vigente desde 2019, que establece la renovación periódica de estos vehículos cada cuatro años o antes si dejan de ser seguros.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación informa que dicha renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente —cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras— para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad”, argumentó.

La SCJN señaló que se debió a razones de seguridad y en apego a la normativa, la cual señala que el parque vehicular debe renovarse cada cuatro años o antes cuando las condiciones del automotor no garanticen adecuada operación y seguridad.

“Con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades”, agregó.

Para mitigar las críticas sobre el impacto presupuestal, la SCJN aclaró que la compra se realizó de manera paralela a un proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido. Con esta medida, el alto tribunal asegura reafirmar su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin descuidar la protección necesaria para el ejercicio de la función jurisdiccional.

Se debe explicar compra: Sheinbaum Pardo

Ante la polémica suscitada luego que se dio a conocer que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación renovó las camionetas asignadas a los ministros, las cuales tendrían un costo superior al millón de pesos cada una, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que cuando preguntó al respecto, ese organismo judicial le informó que en ese proceso “se ahorraron” más de mil millones de pesos.

La mandataria detalló que al conocer la información de la renovación de la cuadrilla de camionetas, pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, consultar al respecto.

“Pregunté ayer, la secretaria de Gobernación hizo una consulta al órgano de administración (de la Corte). Nos dieron una nota informativa que había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo, ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso”. La Presidenta apuntó que corresponde al Poder Judicial dar mayor información y aclarar la adquisición de estas unidades.