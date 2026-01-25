Clara Brugada transforma la Agrícola Pantitlán con escuelas renovadas y senderos seguros

Programa “Gobierno Casa por Casa”

Se rehabilitó la Primaria Juan de la Luz Enríquez y se anunció la intervención simultánea de los 19 planteles de la colonia

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la primera jornada del año del programa “Gobierno Casa por Casa” en la alcaldía Iztacalco, con un recorrido de entrega de obras de infraestructura educativa, seguridad y recuperación del espacio público en la colonia Agrícola Pantitlán.

Fase 1: Infraestructura Educativa

Como primer punto, la mandataria develó la placa del programa “1, 2, 3 por mi Escuela: Renovar para Transformar” en la Primaria Juan de la Luz Enríquez.

Destacó que las 19 escuelas de la colonia están siendo renovadas, tal como se informó a la comunidad, mediante trabajos de mantenimiento y mejora integral.

“En esta colonia hay 19 escuelas y las 19 se están interviniendo. Nuestro compromiso es transformar cada escuela de la Ciudad de México”, afirmó.

Fase 2: Espacio Público y Seguridad

Durante el recorrido, la Jefa de Gobierno entregó dos Senderos Camina Libre, Camina Segura, ubicados en Avenida Guadalupe y Calle Uno, así como un Parque Alegría en el camellón del Eje 4 Oriente.

Se informó que, como parte de las acciones de Gobierno Casa por Casa, se han atendido 3 mil 924 solicitudes vecinales, relacionadas con bacheo, poda y servicios urbanos.

En materia de seguridad, se entregaron 18 patrullas nuevas y se reforzó la vigilancia con la instalación de 104 cámaras de videovigilancia, además de la modernización del alumbrado público.

Finalmente, la Jefa de Gobierno reiteró que el trabajo en territorio continuará para garantizar calles iluminadas, espacios seguros y servicios que mejoren la calidad de vida de las y los vecinos.

Entrega de viviendas sociales en Venustiano Carranza y Tlalpan

Brugada Molina también encabezó la entrega de 110 viviendas sociales en las alcaldías Venustiano Carranza y Tlalpan, como parte de la política pública para garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible y sustentable para familias de bajos ingresos en la capital.

Durante un acto público, la mandataria capitalina entregó 74 viviendas en el conjunto habitacional Carlos A. Lindbergh 12, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, además de un predio en la colonia Miguel Hidalgo, en la alcaldía Tlalpan. Con estas acciones, 110 familias accedieron a un hogar propio a través de los programas del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).

Las nuevas viviendas cuentan con una superficie promedio de 56.6 metros cuadrados y representaron una inversión total de 73 millones 634 mil 167 pesos, lo que equivale a un costo por vivienda de 900 mil 63 pesos y un precio por metro cuadrado de 7 mil 468 pesos, cifra considerablemente menor al valor promedio del mercado inmobiliario en la capital.