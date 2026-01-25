RUBIO, UNA EXPERIENCIA AVANT-POP SIN PRECEDENTES LLEGA AL AUDITORIO BB

AUDITORIO BB – 16 DE MAYO

Preventa Banamex: 26 de enero

Este 16 de mayo, el Auditorio BB se convertirá en parte del Universo de Rubio, la artista que ha hecho de la música un puente entre lo orgánico y lo digital. Fran Straube, la mente detrás de este proyecto, traerá a la capital su alquimia musical que fusiona texturas electrónicas, raíces andinas y cadencias contemporáneas, creando un abanico sonoro vibrante que, desde su debut, ha puesto en jaque las fronteras del pop.

El pasado 21 de noviembre, Rubio presentó su más reciente sencillo “Silencio”, una colaboración con el dúo colombiano- estadounidense Salt Cathedral que reafirma su capacidad para explorar nuevos territorios. Este lanzamiento se suma a una trayectoria elogiada por medios como Rolling Stone, Pitchfork y Billboard, gracias a discos como Pez (2018), Mango Negro (2020) y Venus & Blue (2023). A lo largo de su carrera, Fran Straube (Rubio) ha entretejido el Avant – pop con ricos elementos de EDM, trip-hop, música con raíces andinas y otros matices contemporáneos de reggaetón, dembow y trap.

OCESA Fact

Rubio estuvo a cargo de la banda sonora de la película de 2022, La Caída, que ganó dos premios Emmy internacionales. Ese mismo año, recibió el prestigioso premio mexicano Diosa de Plata a la mejor canción por el tema de La Caída, “Después de Ahogarme”.

A pesar de la cadencia fantasmal y temblorosa de su voz, acompañada de líneas de bajo torrenciales, el lirismo íntimo de Rubio se proyecta con fuerza a través de melodías digitalizadas, como una mano tendida para conectar con el público. Sus canciones, profundamente evocadoras, implican una resistencia frente al espíritu frenético y consumista de la industria musical.

En el escenario, Fran Straube despliega todo su poder interpretativo en presentaciones dinámicas donde asume múltiples roles: vocalista principal, guitarrista, tecladista y percusionista. Rubio ha conquistado espacios en festivales de talla internacional como Lollapalooza, Primavera Sound, The Great Escape, además de aparecer en exitosas producciones televisivas como Élite, Reina del Sur y Señorita 89

Conecta con canciones como “Hacia el Fondo”, “IR” o “Seres Invisibles”, asegurando tus boletos durante la Preventa Banamex el próximo 26 de enero o bien, en la venta general que se liberará un día después, el 27 de enero a través de Ticketmaster o en la taquilla del inmueble.