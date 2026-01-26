Salvador Suárez Obregón brilla en “Enloqueciendo Contigo”

Consolida su trayectoria con la segunda temporada

La serie es protagonizada por Regina Blandón y Memo Villegas

Con el inminente estreno de la segunda temporada de Enloqueciendo Contigo, la escena audiovisual mexicana vuelve a poner los reflectores sobre uno de sus talentos más versátiles: Salvador Suárez Obregón, escritor y director cuya trayectoria ha trascendido géneros y formatos para consolidarse en cine, televisión, teatro y contenidos digitales.

Suárez Obregón inició su carrera en el mundo del entretenimiento de manera tradicional: trabajando en el departamento de producción de numerosos proyectos cinematográficos, donde ganó experiencia técnica y práctica en diversas áreas del set y la realización audiovisual. Esta primera etapa le permitió conocer a fondo el proceso creativo y logístico que hay detrás de cada producción, y fue clave para su posterior evolución profesional.

Movido por su pasión por contar historias, fundó su propia casa productora, desde donde ha desarrollado y dirigido más de 200 comerciales y campañas publicitarias para diversas plataformas y formatos, cimentando así su reputación como director con sello propio.

Aunque sus inicios fueron en producción, Salvador pronto se volcó hacia la ficción narrativa. Su debut formal como director de ficción fue con la serie Supertitlán (producida para Sony y Prime Video), una versión mexicana de la popular comedia Superstore, donde también formó parte del equipo creativo y del cuarto de escritores.

Su versatilidad lo llevó a incursionar en el teatro como Productor Creativo de la obra The Humans, y a coescribir junto a Alan Estrada el exitoso musical Siete Veces Adiós, que ha sido bien recibido por el público por su sensibilidad emocional y estructura narrativa fresca.

En cine, Suárez Obregón dirigió el largometraje Navidad en Vivo para la plataforma HBO Max, consolidando su paso al formato de largometraje y demostrando su capacidad para manejar historias completas con tono y ritmo propios.

También ha trabajado como director en Backdoor, una comedia que lo ha afianzado dentro del entretenimiento contemporáneo, y se encuentra actualmente en la preproducción de su próximo filme original, Los días que no planeamos, escrito por él mismo y esperado con interés por sus seguidores.

En 2025, Suárez Obregón dio un paso clave con Enloqueciendo Contigo, una adaptación contemporánea y mexicana de la clásica comedia sobre la vida en pareja, reinterpretada con un enfoque fresco, realista y lleno de humor.

Protagonizada por Regina Blandón y Memo Villegas, la serie ha conectado con audiencias que buscan historias cercanas pero narradas con calidad cinematográfica y televisiva.

La segunda temporada, que estrenó el domingo 25 de enero en Disney+, representa no solo la continuación de la historia de Jimena y Pablo, sino también la consolidación de Suárez Obregón como una figura creativa capaz de liderar proyectos de alto impacto para plataformas de alcance global.

Desde sus primeros pasos en producción hasta convertirse en uno de los directores y guionistas más dinámicos de su generación, la carrera de Salvador Suárez Obregón se caracteriza por un compromiso con la narrativa, la exploración de nuevos formatos y la colaboración con talentos tanto emergentes como consolidados. Su obra en cine, teatro y televisión refleja una sensibilidad que, más allá del entretenimiento, busca generar conexiones auténticas con el público.

Con la llegada de la segunda temporada de Enloqueciendo Contigo, la industria celebra no solo el éxito de una serie, sino también la trayectoria de un creador que sigue expandiendo los límites de la comedia y la narrativa audiovisual en México y el mundo.

Desde sus primeros pasos en producción hasta convertirse en uno de los directores y guionistas más dinámicos de su generación, la carrera de Salvador Suárez Obregón se caracteriza por un compromiso con la narrativa, la exploración de nuevos formatos y la colaboración con talentos tanto emergentes como consolidados.