La transformación educativa se construye con la participación de las juventudes: Mario Delgado

La cobertura en bachillerato será superior al 80%

En el marco del Día Internacional de la Educación 2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que la transformación educativa del país se construye con la participación activa de las juventudes, al inaugurar el foro “El poder de la juventud en la co-creación de la educación”, organizado en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en México.

Durante su participación en el foro, resaltó que, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en sólo un año, ya hizo realidad 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, 33 ampliaciones y 35 reconversiones de secundarias en bachilleratos vespertinos, lo que representa 44 mil nuevos espacios en todo México: “44 mil historias reescritas con un mejor porvenir”.

Lo anterior —dijo— contribuirá a que, al concluir la actual administración, se hayan creado 150 mil nuevos lugares en bachillerato, por lo que la cobertura será superior al 80 por ciento, un hecho sin precedentes en la historia del país.

“Nos concentramos en que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos económicos, de libros o de mantenimiento en las escuelas; que nadie se quede sin estudiar por falta de un lugar en el bachillerato o en las universidades”, señaló ante docentes, especialistas nacionales y extranjeros, alumnas y alumnos de preparatoria y universidades, reunidos en el Salón Iberoamericano de la sede histórica de la SEP.

Delgado Carrillo resaltó la eliminación del examen injusto de Comipems y la implementación de la estrategia “Mi derecho, mi lugar”, mediante la cual más de 272 mil jóvenes de la Zona Metropolitana del Valle de México decidieron de manera directa dónde estudiar. “El 97.4 por ciento quedó inscrito en alguna de sus primeras tres opciones, en comparación con el 49 por ciento que se quedaba sin lugar con el examen de Comipems. Además, el 81 por ciento ahora tiene su escuela a menos de siete kilómetros de distancia; este es un gran paso”, expuso.

Comentó que en 2026 el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) beneficiará a 70 mil escuelas de Educación Básica y a seis mil de Educación Media Superior, con una inversión de 26 mil millones de pesos. Asimismo, informó que el Programa de Becas para el Bienestar llegará este año a 22 millones de estudiantes.

Por otro lado, Delgado Carrillo habló sobre la implementación de la estrategia nacional “Vive saludable, vive feliz”, a través de la cual se desterró la comida chatarra y las bebidas azucaradas del 86 por ciento de las escuelas del país, además de que ocho millones de estudiantes han sido valorados para contar con un Expediente Digital de Salud Escolar orientado a la prevención.

También se impulsó la estrategia Por la Paz y contra las Adicciones. El fentanilo mata. Elige ser feliz, en la que la formación socioemocional se comprende como el cimiento de una cultura de paz, ya que, al comprendernos mejor, comprendemos también a las demás personas y sus circunstancias. En las escuelas de Educación Media Superior, subrayó, se ha declarado “cero tolerancia a las violencias contra adolescentes y jóvenes”.

En la inauguración del foro estuvieron presentes los directores generales del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo y del del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Rodrigo Rojas Navarrete, así como la Oficial Nacional de Educación de la Unesco en México, Rosa Wolpert, y el secretario general de la Anuies, Luis Armando González Plascencia.

Como parte del foro, se llevaron a cabo los paneles “Avances en la participación juvenil en México”, “Jóvenes liderando la transformación educativa en el mundo” y “Las juventudes en la co-creación de la educación superior”, en los que participaron representantes de la SEP y de la Anuies, juventudes y docentes que integran redes juveniles globales, así como funcionarias y funcionarios del sector educativo de la Unesco en México.