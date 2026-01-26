Efectos de tormenta invernal se extenderán hasta el lunes y martes

Mínimas hasta de -15 grados

Desde el fin de semana, la tercera tormenta invernal, sobre el noroeste del país, en interacción con el frente frío número 31, un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical, así como la masa de aire ártico que refuerzan al frente frío número 30, ocasionan un marcado descenso en la temperatura, vientos fuertes y nevadas en el noroeste, norte y centro de México.

Además, del domingo al martes, el frente frío 30 se desplazará lentamente sobre el noreste, oriente y sureste de México, así como por la Península de Yucatán, ocasionando lluvias de intensas a torrenciales en zonas de Veracruz (Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Chiapas y Oaxaca, así como muy fuertes en Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Campeche.

Las lluvias pronosticadas podrían ser con descargas eléctricas y granizo, además de generar deslaves, encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Asimismo, se esperan temperaturas mínimas con heladas, de -15 a -10 grados Celsius, en zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Durango; de -10 a -5 grados en zonas altas de Nuevo León y Tamaulipas; de -5 a -0 grados en Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, y de 0 a 5 grados en zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Ante las bajas temperaturas pronosticadas, se exhorta a la población a abrigarse e hidratarse adecuadamente, no exponerse a cambios bruscos de temperatura y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.

El domingo, se prevé la caída de lluvia engelante en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí; caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Cofre de Perote y Pico de Orizaba; evento de Norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora (km/h) en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche al istmo y golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán; oleaje de 3 a 4 metros (m) de altura en Tamaulipas y Veracruz, incrementándose durante la noche, y de 2 a 3 m durante la noche en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Para el lunes, el pronóstico indica caída de nieve y/o aguanieve en cimas del Cofre de Perote y del Pico de Orizaba; evento de norte con rachas de 100 a 120 km/h en el Istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas de 80 a 100 km/h en costas de Veracruz, y de 50 a 70 km/h en costas de Tamaulipas (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte); oleaje de 4 a 5 m en Veracruz y el golfo de Tehuantepec, y de 2 a 3 m en costas de Tamaulipas (sur), Tabasco, Campeche y Quintana Roo (norte).

Los vientos iguales o superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil.

Mantente informado en las páginas www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx, en las cuentas de X @conagua_mx y @conagua_clima y de Facebook www.facebook.com/conaguamx, así como en la aplicación para dispositivos móviles ConaguaClima, donde se puede consultar el pronóstico por municipio.

PATA

Protección Civil hizo un llamado para «extremar precauciones» ante el ambiente «gélido severo» que se registra desde el fin de semana en gran parte de México.