Juventudes universitarias fortalecen la democracia y reciben el Premio Municipal de la Juventud 2025

Gabriel Antonio Reyes García y Ángel Abishai Gómez Tagle Rojas, estudiantes de la UAEMéx, destacan por su incidencia en cultura política y participación ciudadana desde distintos campos académicos

Toluca, Méx.- La participación activa de las juventudes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) en la vida pública fue reconocida con el Premio Municipal de la Juventud 2025, distinción que destaca el compromiso social y la incidencia ciudadana desde edades tempranas.

En la modalidad de Democracia y Cultura Política, fueron galardonados Gabriel Antonio Reyes García, estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, y Ángel Abishai Gómez Tagle Rojas, alumno de la Licenciatura en Arquitectura, quienes han logrado combinar su formación académica con una labor constante en favor de la participación ciudadana y el fortalecimiento democrático.

Ambos universitarios coincidieron en que este reconocimiento reafirma la presencia de las juventudes en el ámbito político, visibiliza su trayectoria y formación profesional, y los motiva a continuar impulsando acciones en beneficio de las nuevas generaciones.

“El premio representa orgullo y felicidad por alcanzar este objetivo. Es la satisfacción de todo el trabajo que hay detrás y de la confianza que las personas depositan en nosotros. Refleja la dedicación y el esfuerzo constante por seguir participando en la vida pública”, expresaron.

En cuanto a su formación académica, explicaron que sus carreras les permiten incidir de distintas maneras en el ámbito político. Gabriel Antonio señaló que su preparación profesional se vincula directamente con el trabajo que realiza en materia de cultura política, lo que le permite llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en el aula. Por su parte, Ángel Abishai destacó que combinar su carrera en Arquitectura con la participación política ha sido un reto que implicó prepararse en áreas que inicialmente le eran ajenas.

“Arquitectura es una carrera que demanda mucho tiempo y esfuerzo; sin embargo, en mis tiempos libres me organizo para informarme y participar en temas parlamentarios y de cultura política”, explicó.

Respecto a su interés por los asuntos públicos, ambos señalaron que surgió a partir de distintas experiencias. Gabriel Antonio indicó que su motivación nació de su formación electoral y de su participación en acciones sociales. “Nuestra democracia muchas veces está deteriorada, y el cambio debe construirse desde muy jóvenes”, afirmó. En tanto, Ángel Abishai compartió que su inspiración proviene de procesos de capacitación electoral y, en particular, de la presentación de una iniciativa para reformar el padrón municipal, con el objetivo de hacer más democrático el proceso de designación en las delegaciones municipales.

Si bien la participación juvenil en la política ha cobrado mayor visibilidad, los galardonados coincidieron en que aún existen retos por superar, como la falta de interés y la percepción negativa que persiste sobre la política.

En este contexto, señalaron que recibir el Premio Municipal de la Juventud 2025 representa una oportunidad para motivar a más jóvenes a involucrarse en la vida pública.

“Toda decisión política nos afecta. Las juventudes necesitamos un voto de confianza para generar nuevas ideas y fortalecer la vida democrática. Tenemos mucho que aportar, y qué mejor que comenzar desde temprana edad”, destacó Gabriel Antonio.