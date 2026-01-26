UAEMéx presenta “El Árbol”, de Elena Garro, en el Teatro Universitario de Cámara “Esvón Gamaliel”

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Compañía Universitaria de Teatro, estrenó la puesta en escena El Árbol, de la reconocida novelista y dramaturga mexicana Elena Garro, bajo la dirección de José Cotero, en el marco de la Primera Temporada de Teatro Universitario de 2026.

Durante el estreno de la obra, que se presenta en el Teatro Universitario de Cámara “Esvón Gamaliel”, ubicado en el Edificio de Rectoría, y al que asistió la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, y la secretaria de Identidad y Cultura, Cynthia Ortega Salgado, José Cotero subrayó el valor del teatro como una forma de resistencia cultural, al señalar que, en un contexto donde captar la atención del público resulta cada vez más complejo, el teatro continúa siendo un espacio capaz de generar reflexión y diálogo.

Asimismo, celebró la reapertura de este recinto universitario y la positiva respuesta de los asistentes. “En este teatro, recientemente reabierto, que el público siga acudiendo a presenciar una obra fortalece la cultura; el teatro está vivo, disfrútenlo”, expresó.

El Árbol narra la historia de Martha, una mujer de clase alta de la Ciudad de México, y Luisa, una mujer indígena que acude a ella en busca de ayuda para escapar de la violencia ejercida por su pareja.

A partir de este encuentro, la obra pone en evidencia las profundas desigualdades sociales, así como la discriminación y la violencia que enfrentan muchas mujeres debido a su origen, etnia y género.

La puesta en escena invita a reflexionar sobre la empatía, la indiferencia social y las relaciones de poder, problemáticas que mantienen plena vigencia en la actualidad.