¿Será que ahora sí lo hace Trump?

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

No, el presidente Donald Trump no quita el dedo de la intervención militar en México.

Es más, durante el fin de la semana insistió en una entrevista con The New York Times en que los ataques militares terrestres directos a cárteles van a ocurrir ya, “en cualquier momento”, en cualquier parte de América Latina… incluso en México…

Así que, parece ser que cada vez estamos más cerca de prepararnos aquí para aplaudirle o para cantar el Himno Nacional en el Zócalo a coro junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ya cantar el Himno Nacional o reclamar una soberanía, ya hartamente vulnerada por los propios cárteles, sería un tremendo exceso si es para protestar por un bombardeo a narcos. Digo yo.

Todo esto se da en el contexto y mes en que el presidente Donald Trump ordenó una operación militar para capturar en pleno Caracas al dictador Nicolás Maduro y llevarlo ante un tribunal en Nueva York, en el mes en que cumplió su primer año de gobierno de su segundo mandato en la Casa Blanca y cuando en el Foro Económico de Davos, Suiza, dejó en claro ante la cúpula del poder mundial que va por un nuevo orden mundial predominantemente a favor de EU.

Lo menos que hizo ahí fue negociar quedarse con el control de Groenlandia.

Y es en este mes de enero de 2026 que a México llegó sorpresivamente en su avión el director del FBI, Kash Patel, para partir a Washington quizá 12 horas después, entre las 6 y 7 de la mañana del sábado llevándose a Alejandro Rosales Castillo y al canadiense Ryan Wedding, dos de los 10 delincuentes más buscados en EU.

En su narrativa, ya en Washington, con sus dos trofeos tras sus rejas, la fiscal general de EU, Pat Bondi, y el director del FBI, Kash Patel, dirían a medios norteamericanos que sus agentes -entre ellos el equipo que capturó a Nicolás Maduro en Caracas-, fueron destacados en México para lograr estas dos capturas.

Todo indica que fueron ellos quienes lo lograron sin la participación de instancias mexicanas.

Y además queda claro que el director del FBI estaba enterado de todo al llegar en su avión la tarde del día anterior de la captura que se disfrazó de “auto-entrega” de los delincuentes en la Embajada de EU, en la colonia Polanco de la CDMX.

El caso es que ya fuese captura o auto-entrega, ninguno de los dos delincuentes fueron presentados ante un Ministerio Público o autoridad judicial de México, sino que se entregaron o fueron presentados en suelo mexicano a autoridades de EU. Es decir, sin tomar en cuenta la soberanía del país tan reclamada por Claudia Sheinbaum.

Alejandro Rosales Castillo es reclamado por EU por el asesinato de una mujer y Ryan Wedding es un ex atleta olímpico canadiense que se convirtió en uno de los principales lideres del Cartel del Sinaloa, y era el sexto de los 10 delincuentes más buscados por EU.

Ambos son hoy la muestra de que agentes de EU operan en México y que las autoridades de aquel país bajo las órdenes del presidente Donald Trump pueden capturar a quien quieran aquí y llevárselo en directo sin mayores trámites hacia aquel país.

Es en este contexto en que el mandatario norteamericano advirtió de nuevo que ahora sí, pronto, atacará por tierra a cárteles mexicanos.

“Los vamos a atacar por tierra… conocemos con precisión las rutas, operaciones y ubicaciones de las organizaciones criminales… lo sabemos todo sobre ellos. Conocemos sus hogares… los vamos a atacar”, insistió.

Y su aviso lo hace a pesar de los también reiterados rechazos de la presidenta Claudia Sheinbaum a cualquier intervención de militares y de agentes de EU contra carteles en México.

Adán Augusto, ¿el triste adiós…?

¿Será? Durante el fin de semana se volvió a activar en algunas redes sociales la versión de que el líder de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, el ex gobernador de Tabasco y presunto vinculado al cartel de La Barredora, Adán Augusto López estaría preparando su salida hacia alguna embajada.

Sostenido en ese enclave legislativo por su protector político, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, al fin habrían negociado dejar el puesto a un cercano de la presidenta Sheinbaum y así disminuir las tensiones en un momento clave del deterioro de la relación con EU en el marco de la renegociación del T-MEC, y de posibles operaciones militares en territorio mexicano, y ante un posible nuevo fracaso de la reforma electoral, tan ansiada y exigida por AMLO.

Pero, ¿una embajada le daría inmunidad al hermano de AMLO contra una acción penal o posible captura de EU? ¡UPS!

¿Extorsión en curso?

Eso es lo que se preguntan los directivos de la empresa de porcelanatos Times Ceramic, que da miles de empleos a pobladores de Hidalgo.

Ellos afirman que operan pegados a la normatividad ambiental vigente y niegan usar agua de pozos o incurrir en prácticas ilegales como les pretenden imputar autoridades de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales del estado de Hidalgo.

Hasta hoy, la empresa usa pipas de hasta 40 mil litros que se descargan en una cisterna donde se mezcla con agua pluvial. No de pozos.

Esto ha sido constatado por Conagua a través de al menos cinco inspecciones.

Time Ceramics dice haber entregado toda la información solicitada por autoridades federales y contar con permisos en regla, pero aún así se les pretende sancionar por algo que no existe.