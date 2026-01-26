ALEX LORA­-EL TRI ANUNCIA CONCIERTO HISTÓRICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

ADICTO AL ROCANROL

Tras su arrollador éxito en el Estadio GNP Seguros y el Auditorio Nacional, la banda liderada por Alex Lora regresa al “Domo de Cobre”

25 DE JULIO – PALACIO DE LOS DEPORTES

Preventa Banamex: 30 de enero, 11:00 a.m.

Si creías que ya habías visto todo de El TRI, prepárate para escribir un capítulo más en la historia del rock nacional. La banda más legendaria y emblemática de México, anuncia su regreso triunfal a la capital con su gira Adicto al Rocanrol para continuar festejando con las nuevas generaciones, más de cinco décadas de trayectoria ininterrumpida. La cita será el próximo 25 de julio en el Palacio de los Deportes, un escenario que vibrará una vez más con el rugido de las guitarras de El TRI de México.

Y que ¡Viva el rocanrol! en el Palacio de los Deportes

Este concierto llega tras un hito histórico: el pasado 15 de febrero de 2025, El Tri abarrotó el Estadio GNP Seguros ante más de 60 mil personas en una noche de cuatro horas y media de éxitos que marcaron el cierre de su gira Y Todo Por El Rocanrol, la banda demostró por qué es el pilar del género en nuestro país. Hoy, ese impulso los trae de vuelta al “Domo de Cobre” para ofrecer una noche llena de energía y de magia que sólo ellos pueden generar.

Por si esto fuera porco, El Tri ofreció un par de conciertos sinfónicos en el máximo recinto de Reforma, el Auditorio Nacional, acompañado de la increíble orquesta “Esperanza Azteca”, bajo la batuta del Mtro. Julio Saldaña, donde sus mayores éxitos fueron increíblemente interpretados llevando al público a otros niveles musicales.

Fundado por Alex Lora en 1985 tras la transición de su banda original, Three Souls In My Mind (participantes del mítico Festival de Avándaro en 1971), El Tri se ha consolidado como un fenómeno sociocultural. Con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, su legado ha trascendido fronteras y generaciones.

Su excelencia musical ha sido reconocida con cinco nominaciones al Premio GRAMMY®, destacando en categorías como Mejor Álbum de Rock en Español por discos fundamentales como:Cuando Tú No Estás, Fin De Siglo, No Podemos Volar, 35 Años y Lo Que Falta Todavía, Alex Lora: Del Three a El Tri (Mejor Álbum de Rock Vocal Dúo o Grupo).

El Tri regresa para reafirmar su conexión con la banda, interpretando los himnos que nos han cautivado durante tantos años y demostrando que, a pesar de más de 57 años de camino, el espíritu del rocanrol y la energía está más vivo que nunca.

¡Corre por tus accesos y nos vemos en el Palacio de los Deportes! Porque como dice el maestro Lora: “¡Y lo que falta todavía!”.