Inició el gobierno Isaac Montoya Márquez la rehabilitación de pozos de agua en Naucalpan

Plan de Renovación de la Infraestructura Hídrica

Naucalpan, Méx.- Como parte del Plan de Renovación de la Infraestructura Hídrica, que contempla eficientar y aumentar la distribución de agua en este municipio, el alcalde Isaac Montoya Márquez inició los trabajos de Rehabilitación y equipamiento del rebombeo del tanque y pozo Loma Colorada, en Las Huertas Primera Sección.

Esta obra, que permaneció en el abandono y sin mantenimiento por más de 20 años, se realizará con recursos federales y municipales en un esquema del 50 por ciento del Programa de Devolución de Derechos (Prodder) 2025 y recursos municipales que ascienden a $3,907,037.36 pesos.

Los trabajos se realizarán mediante equipos de bombeo vertical tipo turbina y cambio de equipo del sistema de telemetría scada. También se laborará para llenar el tanque que se encuentra en este lugar, mismo que fue abandonado y que hoy día se encuentra sin agua por la falta de mantenimiento en el equipo, lo que afectó la distribución del líquido en el corredor de Loma Colorada, Las Huertas y demás colonias.

La rehabilitación se torna necesaria debido a la antigüedad y falta de mantenimiento de los equipos electromecánicos, se disminuye el gasto del rebombeo y el tiempo de operación es mayor, lo cual genera pérdidas durante la conducción y que el traslado del agua, mediante el rebombeo, no llegue con el caudal suficiente en su tanque de almacenamiento para su distribución.

Agradeció la colaboración que se ha recibido de los gobiernos federal y estatal y organismos como la Conagua, el OCAVM y CAEM, que, “se reflejan en obras que realmente son las necesarias para las comunidades”.