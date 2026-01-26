Garantiza Raciel Pérez Cruz espacios de esparcimiento seguros en Tlalne

Fortalecen la vigilancia

Tlalnepantla, Méx.- Con el firme compromiso de recuperar la tranquilidad en las calles y asegurar que las y los habitantes disfruten de una convivencia sana, el gobierno municipal, encabezado por Raciel Pérez Cruz, mantiene de forma permanente el operativo «Fin de Semana».

A través de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, esta iniciativa forma parte de una estrategia integral de seguridad que se despliega los días jueves, viernes y sábado.

El objetivo principal es garantizar que los centros de recreación y establecimientos de venta de bebidas alcohólicas operen bajo la norma, manteniendo el orden público y disuadiendo cualquier conducta ilícita que pueda poner en riesgo a la población.

En una suma de esfuerzos para fortalecer la vigilancia, este dispositivo se realiza en estrecha coordinación entre la Policía Municipal y la Policía Estatal.

Durante las jornadas del 22 y 23 de enero, se contó con un estado de fuerza de 28 elementos operativos, quienes realizaron inspecciones de seguridad, seguimiento y vigilancia en diversos puntos del municipio.

En el periodo reportado, se intervinieron un total de 18 establecimientos, entre los que se incluyen locales de «chelerías», bares y depósitos.