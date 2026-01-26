Congreso mexiquense realiza histórico parlamento LGBTTTIQNB+

Toluca, Méx.- La celebración del Primer Parlamento LGBTTTIQNB+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales, Intersexuales, Queer, No Binarias y más) es un paso histórico en la vida pública de la entidad y reafirma la apertura y diversidad del Congreso del Estado de México, ya que la democracia sólo es plena cuando se incluyen todas las voces, coincidieron le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (morena) y la legisladora Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidenta de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense. Al señalar que este parlamento no sólo es un acto simbólico, le diputade Luisa Esmeralda Navarro aseguró que es un ejercicio democrático que reconoce que la diversidad fortalece a la sociedad y que no puede haber igualdad sin representación, ni justicia sin inclusión.