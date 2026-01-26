La Presidenta Claudia Sheinbaum pide más fechas de BTS en México

A través de una carta a primer ministro de Corea

Solo hay un total de150 mil boletos disponibles para los conciertos

Ante la creciente demanda de las y los jóvenes mexicanos por asistir a los conciertos de BTS en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una carta al Primer Ministro de Corea del Sur, para solicitar su apoyo con el objetivo de que esta banda surcoreana abra más presentaciones en el país.

“Le escribí una carta al Primer Ministro de Corea, pidiéndole que venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas, en fin, que busquemos la manera de que las jóvenes y los jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México”, anunció desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Informó que más de un millón de mexicanas y mexicanos quieren acudir a uno de los tres conciertos que BTS tendrá en México el próximo mes de mayo, y para los cuales solo hay un total de150 mil boletos disponibles.

Sancionará Profeco a

ticketmaster y revendedoras

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un procedimiento de sanción contra la empresa Ticketmaster y dos plataformas de reventa en línea, debido a diversas irregularidades detectadas durante la venta de boletos para los conciertos del grupo surcoreano BTS, informó el titular de la dependencia, Iván Escalante.

Durante la Mañanera del Pueblo, el funcionario explicó que, previo al inicio de la venta, la Profeco detectó inconformidades por parte de personas interesadas en adquirir boletos, a través de monitoreos en redes sociales y comunicaciones directas a la institución. Ante ello, se exhortó a Ticketmaster a informar de manera anticipada el costo y la ubicación de cada uno de los boletos.

No obstante, durante el proceso de venta se recibieron múltiples quejas de usuarios, particularmente por la venta física en distintos puntos. En respuesta, la Profeco realizó visitas de verificación e instaló ocho módulos de atención en las inmediaciones del Estadio GNP, el Palacio de los Deportes y diversos puntos de venta ubicados en centros comerciales.

Explicó que tras concluir la venta, la dependencia iniciará un procedimiento por infracción a la ley en contra de Ticketmaster, debido a la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores.

“Se está haciendo ya el cálculo de acuerdo con las comunicaciones que nos han estado llegando, lo que estamos leyendo en redes sociales, pero nosotros calculamos que es una multa que puede llegar a los 4 millones de pesos”, misma que informó, podría aplicarse cada que la empresa incumpla la ley.

Señaló que los criterios que se consideran para las sanciones son:

Gravedad de la infracción

Daños y perjuicios causados

Reincidencia

Capacidad económica del infractor

Intensión o negligencia

Por sus tres conciertos en la CDMX

BTS hace historia en México: Sold out absoluto y fiebre global

***1.1 millones de personas se formaron en la fila virtual considerando las tres fechas

***La totalidad del inventario disponible se agotó en apenas 37 minutos

La magnitud del fenómeno BTS volvió a quedar demostrada en México. La banda surcoreana agotó en su totalidad las tres fechas programadas para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, registrando uno de los procesos de venta más intensos y de mayor demanda en la historia reciente de los espectáculos en el país.

La respuesta fue inmediata y contundente desde la preventa exclusiva para fans, donde los boletos asignados se agotaron en menos de una hora. La alta expectativa continuó durante la venta general: de acuerdo con datos de Ticketmaster, 1.1 millones de personas se formaron en la fila virtual considerando las tres fechas, y la totalidad del inventario disponible se agotó en 37 minutos.

Este comportamiento confirma que la llamada fiebre BTS es un fenómeno de escala global. La gira mundial del grupo contempla decenas de países y ciudades estratégicas, y la inclusión de la Ciudad de México reafirma su peso dentro del circuito internacional de la música en vivo, así como la profunda conexión que los artistas mantienen con su base de fans en el país.

La dimensión del interés por las fechas en la CDMX también se refleja en su alcance geográfico: personas de más de 1,300 ciudades alrededor del mundo buscaron boletos para los shows. A nivel nacional, destacaron la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Querétaro; mientras que, a nivel internacional, se registró una fuerte demanda desde lugares como Lima, Santiago, Bogotá, California y Texas.

Con una trayectoria que ha redefinido la industria musical contemporánea, BTS trasciende los rankings y cifras de venta. El grupo ha construido un movimiento cultural global que conecta a millones de personas a través de la música, mensajes positivos y valores como la diversidad y la inclusión. El impacto del K-pop y de ARMY en México consolida al país como una de las plazas más relevantes para las giras internacionales en América Latina.

En mayo, BTS regresará a la Ciudad de México para presentarse en el Estadio GNP Seguros —reconocido como el estadio de conciertos número uno del mundo— con una comunidad de fans lista para hacer historia una vez más. México forma parte de un momento global sin precedentes, y la CDMX se confirma como escenario clave de uno de los eventos musicales más importantes del año.