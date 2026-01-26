CELEBRAN PRIMERA EDICIÓN DE LA RUTA DE LAS EMPRESAS

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México asistió a la inauguración de “Ruta de las Empresas”, una exposición artística llevada a cabo por el Consejo de la Comunicación, que reconoce el impacto social y económico de las organizaciones participantes y, sobre todo, el trabajo cotidiano de las personas que las hacen posibles. La muestra se presenta en Paseo de la Reforma y marca la primera edición de este proyecto que articula arte, iniciativa privada y ciudadanía.

A través de 18 piezas, la muestra visibiliza el compromiso, esfuerzo y responsabilidad social que se construyen de manera colectiva, retratando la identidad, valores y vocación social de cada una de las empresas participantes, y convirtiendo el espacio público en un punto de encuentro y reflexión.

Durante el acto inaugural, Ana María Lomelí, coordinadora de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, destacó la importancia de las alianzas entre gobierno, empresas, cultura y comunidad para impulsar una ciudad con derechos y bienestar compartido.

“Cuando trabajamos de la mano, la transformación se vive. Ruta de las Empresas comunica la labor empresarial como motor del desarrollo económico, social y humano, convirtiendo el espacio público en punto de encuentro. Detrás de cada empresa hay historias de trabajo que merecen ser contadas, historias de compromiso y responsabilidad que hoy se expresan a través del arte, esta iniciativa nos emociona porque nace de una idea muy poderosa: visibilizar el impacto positivo de las empresas en México, unir voces, abrir conversaciones y sobre todo construir un ciclo unidos ”, señaló.

Asimismo, subrayó que este proyecto refleja cómo el desarrollo económico debe ir acompañado de empleo digno, inclusión, bienestar y cuidado de las personas, fortaleciendo la confianza, el orgullo y el sentido de pertenencia en la capital.

Las y los representantes de las 17 empresas participantes compartieron su visión y misión orientadas a la construcción de un mundo mejor, reafirmando su compromiso social y su interés por contribuir al desarrollo sostenible y humano. En esta primera edición participaron Fundación Aleatica, Coppel, Liverpool, 3M, Gayosso, Quálitas, Cotemar, Danone, Alpura, Bausen, Xignux, Whirlpool, Fundación Cinépolis, Unilever, Devlyn, Natura y Grupo Modelo.

“Es muy importante cuando las marcas crean este tipo de iniciativas, porque no solo abren espacios para el arte, sino que confían en él como una forma de diálogo, identidad y expresión. En esta muestra, cada artista tuvo la oportunidad de traducir el universo interno de una empresa: su historia, valores y, sobre todo, a las personas que le dan vida. Llevar el arte al espacio público nos permite ser parte del día a día y resignificarlo”, destacó Sofia Castellanos en representación de las y los artistas participantes.

Iniciativas como Ruta de las Empresas evidencian el poder de la cultura como un espacio de encuentro capaz de tejer y fortalecer vínculos entre sectores diversos, generar confianza y construir narrativas compartidas. Desde el arte y el espacio público, este tipo de proyectos contribuyen a la construcción de un país más justo y colaborativo.

La muestra permanecerá abierta hasta el 6 de marzo en el camellón de Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete.