«Los Monstruos De Nos»: Donde los miedos infantiles se transforman en aliados

En el Teatro La Capilla, en el corazón de Coyoacán

Danya Torres comparte detalles de la nueva puesta en escena del colectivo Telar de Miradas

Por Arturo Arellano

En el Teatro La Capilla, ubicado en el corazón de Coyoacán, una mochila gigante se abre cada domingo para revelar un universo fantástico donde los monstruos no asustan, sino que abrazan, donde lo diferente es celebrado y donde una niña de seis años descubre que sus orejas—aquellas que sus compañeros de escuela le hicieron sentir avergonzada—son en realidad un regalo. «Los Monstruos de Nos», la primera producción del colectivo Telar de Miradas, es una aventura teatral que utiliza títeres, imaginación y magia para transformar los miedos infantiles en amigos inesperados. Danya Torres, la actriz que encarna a Laura en esta puesta en escena, comparte cómo ella misma también tuvo que aprender a abrazar sus diferencias.

Danya Torres lleva años trabajando en teatro infantil y con títeres, pero interpretar a Laura en «Los Monstruos de Nos» representa algo diferente para ella, lo cual describió en entrevista para DIARIO IMAGEN «Me toca hacer el personaje de Laura, una niña muy valiente que tiene un viaje dentro de su mochila, donde se encuentra con seres extraños, monstruos que lejos de ser temibles le ayudan a enfrentar sus miedos», explica la actriz. «Ella sufre acoso escolar por sus orejas y a través de este viaje fantástico se enfrenta a sus propios miedos.»

Lo que hace especial la aproximación de Torres al personaje es su identificación emocional genuina. «La verdad es que si me identifiqué con Laura porque, lamentablemente, yo también sufrí acoso escolar cuando era joven. Tengo peculiaridades físicas que, como niños ven la diferencia y pasa algo. A veces es curiosidad, y cuando se nos guía para abordarlo de manera positiva, podemos abrazarlo. Pero cuando no hay guía, los niños aprenden a juzgar y entonces empieza a salir mal», reflexiona Torres con honestidad.

Esta conexión personal no es accidental. La directora Andrea Salgado y la dramaturga Abigail Martínez buscaban contar una historia que resonara con la realidad emocional de los niños que sufren bullying. «Desde la dirección uno de los mayores retos fue cómo representar el momento en que Laura es devorada por la mochila. Optamos por crear un títere de Laura miniatura que metafóricamente la coloca como una niña que se siente ‘pequeña’ frente a todos los miedos y voces que se encuentran en la mochila gigante», precisa la directora Andrea Salgado.

Los títeres que conquistan

Uno de los elementos más cautivadores de la obra es su propuesta visual basada en títeres. Torres destaca cómo, paradójicamente, los «monstruos» de la mochila resultan ser adorables y atractivos para la audiencia infantil. «Es un mundo increíble con títeres que, la verdad, desde que los ves, lejos de espantarte, son adorables y a los niños les encantan», comenta la actriz.

El trabajo con títeres requiere un nivel de disciplina y metodología que Torres describe como «enriquecedor». «Tengo la fortuna de que llevo años trabajando en teatro para audiencias y con Telar de Miradas, y también llevo tiempo trabajando con títeres. Es un reto enriquecedor porque es algo lúdico y metódico. El objetivo es que el títere sea el protagonista, lo cual es un gran reto», explica.

El equipo creativo detrás de la puesta en escena es robusto: Julia Coria Trejo se encargó de la escenografía e iluminación, Adriana Vadillo diseñó los títeres y vestuario, y Oscar Alvear creó el diseño sonoro. Cada elemento trabaja en conjunto para crear una experiencia inmersiva.

Los monstruos como metáfora

La dramaturga Abigail Martínez se inspiró en las teorías del psicoanalista austriaco Bruno Bettelheim, quien afirmaba que los cuentos de hadas ayudan a los niños a ensayar la vida y a enfrentar sus temores de manera simbólica. «Por eso quise crear un universo imaginario donde la protagonista pudiera transformar sus miedos en compañía y aprendizaje», comenta Martínez.

Cada monstruo que Laura encuentra encarna una emoción específica, un sentimiento que muchos niños que sufren acoso escolar experimentan diariamente. «Cada monstruo encarna una emoción que niñas y niños que sufren acoso escolar suelen experimentar: el enojo, el llanto por no entender lo que ocurre, el deseo de pasar desapercibidos, la necesidad de callar y no ser vistos», explica Abigail Martínez. «Son figuras que materializan sentimientos difíciles de nombrar, pero que acompañan a Laura en su proceso de reconocer y enfrentar sus miedos.»

La mochila como espejo del alma

Para la directora Salgado, el viaje dentro de la mochila representa algo más que una aventura fantástica. «El viaje a la mochila es un viaje de manera interna y cada uno de los objetos, tanto los que causan alivio como miedo, forman parte de la identidad de Laura», subraya. Este enfoque psicológico convierte la obra en mucho más que entretenimiento: se convierte en una herramienta de autoexploración para el público infantil.

En esencia, lo que Laura busca—la roca mágica que le devolverá su tamaño real—es aceptación. Pero durante su travesía descubre algo más valioso: que sus orejas, como las de su papá, la hacen única. El tamaño «real» no es físico sino emocional; no es sobre volver a ser como antes, sino sobre convertir lo que la asustaba en parte de su fuerza.

Temporada todos los domingos de febrero

«Los Monstruos de Nos» se presentará todos los domingos de febrero de 2026 a las 12:30 horas en el Teatro La Capilla, ubicado en calle Madrid 13, colonia Del Carmen, Coyoacán. El elenco completo incluye a Jheraldy Palencia (la Laura original), Alejandra Vera, Mario Esteban Martínez y Danya Torres.

Los boletos pueden adquirirse a través de teatrolacapilla.com o directamente en la taquilla del recinto. Para una producción inde de teatro, los números son sólidos: presenta una propuesta visual impactante, un elenco profesional y un equipo creativo de calidad.

A través del teatro de títeres, «Los Monstruos de Nos» invita a mirar a las niñas y a los niños con imaginación, humor y, sobre todo, con la certeza de que la diversidad existe y esto no es un sinónimo negativo. Al contrario, lo distinto es valioso y enriquecedor.