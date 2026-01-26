Obtiene el GEM primera donación de tejido óseo de 2026

Gracias a convenio con Chihuahua

Toluca, Estado de México.– El Estado de México obtuvo la primera donación de tejido óseo del año, proveniente de una paciente del Hospital Central Universitario de Chihuahua, como resultado del convenio de colaboración entre las Secretarías de Salud de ambas entidades, el Código Tejiendo Vidas, el Banco de Tejidos del Estado de México y con la gestión del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

La Secretaria de Salud estatal, Macarena Montoya Olvera, destacó que estas donaciones permiten brindar apoyo gratuito a la población mexiquense y chihuahuense, además de reflejar el compromiso de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez con el fortalecimiento de la salud pública.

El tejido fue trasladado al Estado de México para su procesamiento y, una vez concluido, podrá emplearse para la reconstrucción de articulaciones, medicina deportiva, cirugías de columna y dentales, evitar amputaciones, entre otros usos médicos.

Asimismo, el Gobierno del Estado de México entregó un stock a la Coordinación de Donación del Hospital Central Universitario de Chihuahua, el cual incluyó polvo de hueso esponjoso, matriz ósea desmineralizada en pasta y corticoesponjosa, así como amnios y fascia lata.

El Banco de Tejidos del Estado de México es el único en el país con capacidad para procesar todos los tejidos humanos, como córnea, piel, músculo esquelético y amnios. Durante 2025, se consolidó como un referente nacional al donar más de 12 mil centímetros cuadrados de tejido amniótico, 400 centímetros cuadrados de membrana de colágeno para pacientes con quemaduras, así como 235 tejidos corneales y otros tejidos diversos.