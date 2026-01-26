LA ARENA CDMX ENLOQUECERÁ CON LOS HEADBANGERS

ARENA CDMX 29 AGOSTO 2026

Para conmemorar 40 años de vida, la banda alemana de power metal HELLOWEEN comenzará una gira durante la primavera de este año, la cual también promocionará su álbum más reciente, Giants & Monsters, el cual se considera el lanzamiento más versátil y dinámico de la carrera del grupo. Mezclado en los legendarios Wisseloord Studios (en donde han grabado iconos como Iron Maiden, Judas Priest y Def Leppard en Hilversum, Países Bajos), Giants & Monsters reafirma la posición de HELLOWEEN en la cima del metal.

Giants & Monsters traspasa los límites del sonido de HELLOWEEN, gracias al talento de los productores Charlie Bauerfeind y Dennis Ward, así como a la incansable búsqueda de la excelencia de la banda. El baterista, Dani Löble, grabó todas las pistas con tres baterías diferentes para capturar la vibra perfecta de cada canción, un testimonio de su atención al detalle y su pasión por la experimentación.

La química de la banda sigue impulsando su éxito. «Lo que nos sigue motivando es el hecho de que somos extremadamente diferentes. Genera energía creativa», dice el guitarrista Michael Weikath.

El también guitarrista y vocalista Kai Hansen añade: «Intentamos no tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos ni a todo lo que nos rodea». Y el cantante Andi Deris lo resume: «Al final, sólo somos siete hombres que quieren hacer música y disfrutar de la fuerza incomparable que surge cuando estamos juntos. HELLOWEEN es mucho más poderoso que la suma de sus partes».

HELLOWEEN visitará la capital del país este próximo 29 de agosto con 40 years anniversary Tour, en donde hará vibrar a sus miles de seguidores en la Arena CDMX.

Información General

Arena CDMX:

– Preventa VIP: Sábado 31 de enero a las 10:00 hrs.

– Venta al público en general: A partir del lunes 02 de febrero a las 10:00 hrs.

– Puntos de venta: A través del sistema www.superboletos.com, en taquillas de la Arena CDMX, El Palacio de Hierro, Farmacias del Ahorro e Innovasport.