Creció en 1.1 millones la ocupación informal

Cifras de la Enoe al cierre de 2025

Suman 32.98 millones de personas bajo esta condición laboral en México

La ocupación laboral en México aumentó en 2025 apoyada por la informalidad, principalmente en el sector del comercio, restaurantes y servicios de alojamiento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe), que realiza el Inegi, la población ocupada en el país ascendió a 60.38 millones de personas al cierre de diciembre de 2025, lo que representó la creación de un millón 57 mil 970 puestos de trabajo con respecto a diciembre de 2024.

La ocupación de las mujeres en el país fue de 24.6 millones y la de hombres, de 35.8 millones, los que representó un alza anual en ellas de tan sólo 5 mil y en ellos de 1.1 millones en 12 meses.

Según cifras de la Enoe, la ocupación informal creó un millón 161 mil 926 puestos de trabajo, para sumar 32.98 millones de personas bajo esa condición laboral al cierre del último mes del año pasado.

Por su parte, la ocupación formal ascendió a 27.39 millones en diciembre, 103 mil 956 plazas laborales menos, con respecto a diciembre de 2024, cuando se registraron 27.49 millones de personas.

Así, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.6 por ciento en diciembre del año pasado. En igual mes de 2024, fue de 53.7 por ciento.

La Enoe estimó que en el sector terciario, que está integrado por comercio y servicios, se crearon 735 mil 564 empleos, liderados por comercio (852 mil 74 plazas); le siguió restaurantes y servicios de alojamiento (353 mil 35 empleos).

Mientras que en el sector primario, –que incluye agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca–, aumentaron en 500 mil 652 plazas. En tanto, en el secundario, la industria y construcción, se destruyeron 153 mil 132 empleos, afectado por la caída en la construcción de 237 mil 652 plazas; mientras que la industria manufacturera subieron sólo 10 mil 312 puestos laborales.

Tasa de desocupación

La tasa de desocupación cerró el 2025 en 2.4 por ciento, mismo porcentaje que en diciembre de 2024.

Al cierre del año pasado, de acuerdo con los datos de la Enoe, los empleados por cuenta propia sumaron 557 mil 508; mientras que los trabajadores subordinados y remunerados aumentaron en 338 mil 367.

Para el nivel de ingresos, la Enoe estimó que 2.89 millones más de personas en 12 meses ganaron hasta un salario mínimo; mientras que las que percibieron más de uno hasta dos salarios mínimos aumentaron en 2.96 millones. Para los que ganan más de cinco salarios mínimos cayeron 230 mil 810 empleos.

Retos del mercado laboral

De acuerdo con distintos indicadores económicos, el inicio de 2026 muestra un panorama mixto para la economía mexicana. En el mercado laboral formal, la tasa de desempleo se mantiene en niveles bajos, entre dos y tres por ciento. En cuanto al tipo de cambio, el peso ha operado por debajo de los 18 pesos por dólar. Asimismo, el salario mínimo registró un incremento de 13 %, lo que incide en el consumo interno. En el ámbito financiero, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo en 2025 su mejor desempeño desde 2009

No obstante, en los próximos meses el entorno económico podría verse influido por el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como por anuncios del gobierno estadounidense relacionados con posibles ajustes arancelarios a ciertos productos mexicanos, factores que podrían tener efectos sobre la inversión y el mercado laboral.

De acuerdo con Mauricio Padrón Innamorato, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en mercado laboral, en lo que va del siglo XXI, particularmente entre 2000 y 2020, México ha mostrado una tendencia relativamente estable en los indicadores laborales: tasas de desempleo bajas, combinadas con niveles elevados de informalidad.

Estos indicadores han variado durante distintos episodios de crisis económica. Durante la pandemia de Covid-19, por ejemplo, se observaron movimientos relevantes; sin embargo, la tendencia de largo plazo muestra que la tasa de desempleo ronda el 2.6 %, mientras que la informalidad laboral alcanza alrededor del 55 % de la población ocupada.

“Cuando se habla de la creación de empleos en México, en general se hace referencia a nuevos puestos de trabajo, pero en muchos casos se trata de empleos precarios o insertos en la informalidad”, explica.

La informalidad como rasgo estructural

El mercado de trabajo mexicano presenta una característica central que no es el desempleo, sino la persistencia estructural de la informalidad, la baja productividad y la precariedad laboral, señala Padrón Innamorato. “Este patrón se ha mantenido durante los últimos 25 años, con excepción de los periodos de crisis”, apunta.