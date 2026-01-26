Bajan 95% los cruces ilegales de migrantes de México a EU

Control fronterizo en niveles históricos

La patrulla fronteriza registró el menor número de detenciones a lo largo de la frontera suroeste

En medio del aumento de redadas contra inmigrantes en todo el territorio estadounidense, en el último trimestre de 2025 disminuyeron en un 95 por ciento las detenciones de personas migrantes que buscaban ingresar a Estados Unidos por la frontera con México, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

El número de encuentros de personas migrantes con la patrulla fronteriza de octubre a diciembre de 2025 -primer trimestre del año fiscal 2026 de la administración del presidente Donald Trump- registran números por debajo de su antecesor, el demócrata Joe Biden, por lo que el control fronterizo se encuentra en niveles históricos por la disminución de cruces.

“La patrulla fronteriza de Estados Unidos registró el menor número de detenciones a lo largo de la frontera suroeste en la historia en el primer trimestre de un año fiscal (21 mil 815, en el año fiscal 2026), lo que fue un 95% menor que el promedio del primer trimestre bajo la administración de Biden”, afirma la CBP.

En diciembre de 2025 se registraron un promedio de 209 detenciones de la Patrulla Fronteriza por día, “un 96 % menos que el promedio diario bajo la administración de Biden, y menos que el número de detenidos cada 1.5 horas bajo la administración de Biden”.

“Se registraron 91 mil 603 encuentros en todo el país en octubre, noviembre y diciembre, cifra inferior a la de cualquier año fiscal anterior hasta la fecha. Esto representa una disminución de 25% respecto al mínimo anterior de 121 mil 469, en el año fiscal 2012”, detalla la CBP

Los cruces ilegales en diciembre se mantuvieron históricamente bajos, 30 mil 698 encuentros en total a nivel nacional en diciembre, un 92 por ciento por debajo del pico de 370 mil 883 de la administración Biden, y la cifra más baja de encuentros para un mes de diciembre.

“Seis mil 478 detenciones de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste en diciembre: un 96% menos que el promedio mensual de la administración Biden y menos de lo que se detuvo en cuatro días en diciembre de 2024”, señalan las autoridades estadounidenses.

Contención de flujo migratorio

La reducción de cruces migratorios en la frontera con EU es resultado del modelo humanitario de movilidad humana implementado por México, que ha fortalecido el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Esto quiere decir que las condiciones que prevalecen en nuestra frontera norte no representan en este momento volúmenes inmanejables, por el contrario son los flujos migratorios más bajos, precisó el funcionario federal.

Aseguró que el modelo de movilidad humana instrumentado por el gobierno federal ha logrado contener de una manera muy eficaz los flujos migratorios.

De la Fuente reiteró a los connacionales en Estados Unidos que no están ni estarán solos, ya que cuentan con la Cancillería y la red consular que, de manera permanente, estará en contacto con ellos y atenta para asistirles a la brevedad, en función de las circunstancias que se vayan presentando.

Destacó que, por instrucciones de la presidenta de México, los 53 consulados en aquel país, que integran la red consular más grande de un país en cualquier parte del mundo y que cubre todo el territorio estadounidense, han reforzado tres áreas prioritarias para brindar una mejor atención a los connacionales.

Se refirió en primer lugar a las asesorías legales que, entre contratos que se han suscrito y las alianzas que se han logrado establecer, permiten contar con un equipo jurídico de 2,610 personas distribuidas en el territorio de los Estados Unidos.

Destacó el avance significativo que se registra en la digitalización de los servicios que ahora se brindan a las y los mexicanos, caso particular los trámites relacionados con el registro civil que están prácticamente digitalizados.

Finalmente, se refirió al fortalecimiento y expansión de alianzas comunitarias que nos están permitiendo proteger y asistir de manera más contundente a nuestras y nuestros connacionales.

Se dispara la opinión negativa de mexicanos sobre EU

Un estudio del Centro de Investigaciones Pew, con sede en Washington, revela que siete de cada 10 ciudadanos de México tienen una opinión desfavorable de la nación del norte, mientras en 2024 eran tres de cada 10. Asimismo, nueve de cada 10 tienen poca o nula confianza en que el magnate “haga lo correcto” en asuntos internacionales.

El Pew destaca que entre ciudadanos de 24 naciones a quienes se aplicó el estudio, México es en el que las opiniones hacia Estados Unidos y su mandatario más se han deteriorado en comparación con 2024 (cuando aún gobernaba Joe Biden).

Los resultados del sondeo indican que 69 por ciento de los paisanos se expresan desfavorablemente del país vecino y 29 por ciento de forma positiva.

En 2024, las cifras fueron prácticamente opuestas: 61 por ciento hablaba en favor y 33 por ciento de forma negativa. Se trata de una caída de 32 puntos porcentuales en la percepción positiva, producto de la llegada de Trump a un segundo mandato.

En cuanto a la figura del magnate, la opinión es aún más desfavorable entre los mexicanos. De acuerdo con el análisis del Pew, 91 por ciento afirman tener poca o ninguna confianza en que haga lo correcto en asuntos internacionales.

En cuanto a la política migratoria del republicano, 87 por ciento de los mexicanos tienen poca o ninguna confianza en su gestión en el tema.

Aunado a ello, dos tercios de las personas en México (68 por ciento) consideran que Washington está haciendo un mal trabajo en la gestión de migrantes que solicitan asilo en la frontera entre nuestro país y Estados Unidos, cifra que incluye a 26 por ciento –uno de cada cuatro– que señalaron que la administración de Trump de su frontera sur es “muy mala”.