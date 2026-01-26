Tormenta invernal deja más de 10 mil vuelos cancelados y casi un millón sin electricidad

A su paso por EU

La gran tormenta de nieve que afecta del centro-este al noreste de Estados Unidos provocó que más de un millón de hogares y empresas se quedaran sin suministro eléctrico, mientras que los vuelos cancelados sumaron más de 17 mil entre viernes y domingo.

El balance de vuelos cancelados por la tormenta representa el mayor número desde la pandemia, indicó la firma de análisis de aviación Cirium.

La tormenta es ya la que ha dejado a más condados bajo alerta por tormenta invernal desde que hay registros. Los meteorólogos advirtieron que la nieve, el aguanieve, la lluvia helada y las temperaturas peligrosamente frías barrerán con los dos tercios orientales del país durante la semana.

La información del sitio de monitoreo PowerOutage.us mostró que más 330 mil clientes residenciales y comerciales estaban sin luz en Tennessee; seguido de Mississippi, con 178 mil. En Louisiana y Georgia, se contabilizaron más de 100 mil afectados en cada uno; los consumidores también se quedaron sin energía en Texas, Kentucky, Virginia Occidental y Alabama.

Las autoridades alertaron que los apagones podrían durar días debido a las dificultades provocadas por la tormenta.

“La situación con esta tormenta es bastante singular, simplemente porque se mantendrá fría por un tiempo”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. “El hielo que ha caído mantendrá esas líneas pesadas, incluso si no se han desplomado inmediatamente”.

Unos 11 mil 500 vuelos fueron cancelados el domingo y más de 16 mil sufrieron retrasos, según el rastreador de vuelos FlightAware.

La mayoría de los vuelos fueron cancelados en aeropuertos concurridos del noreste y otras zonas. En Filadelfia, 94 por ciento de los vuelos (326) fueron cancelados. El 91 por ciento de los vuelos (433) fueron cancelados en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York. El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York tuvo 458 suspensiones, aproximadamente 75 por ciento, según FlightAware.

Las autoridades desde Texas hasta Carolina del Norte y Nueva York instaron a los residentes a quedarse en casa debido a las condiciones peligrosas.

“Eviten las carreteras, salvo que sea absolutamente necesario”, publicó la División de Manejo de Emergencias de Texas en X.

Al calificar las tormentas de “históricas”, el presidente Donald Trump aprobó el sábado declaraciones federales de desastre de emergencia en Carolina del Sur, Virginia, Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana y Virginia.

Reportan 13 muertes

Esta tormenta invernal en Estados Unidos dejó, de manera preliminar, 13 personas muertas, carreteras intransitables, y casi un millón de interrupciones en el servicio eléctrico, principalmente en los estados del sur, de acuerdo con el sitio poweroutage.com. En esa región, la tormenta también dejó importantes acumulaciones de aguanieve y lluvia helada.

La intensa nevada —con acumulaciones superiores a los 30 centímetros, extendiéndose a lo largo de más de dos mil 100 kilómetros, desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra— provocó la paralización del tránsito, la cancelación de vuelos y la suspensión de clases en numerosos estados durante el lunes. En algunas de las zonas más afectadas, las autoridades advirtieron que la acumulación de nieve podría alcanzar hasta 60 centímetros.

Asimismo, se reportaron más de cuatro mil 400 vuelos retrasados o cancelados en todo Estados Unidos, según el sistema de seguimiento flightaware.com, debido a las severas condiciones meteorológicas.

El presidente Donald Trump aprobó declaraciones de emergencia para al menos una docena de estados. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) alistó suministros, personal y equipos de búsqueda y rescate en varios estados, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.