Avanza la consolidación del bachillerato al aumentar cobertura: Mario Delgado

Alcanzó cerca de 5.5 millones de estudiantes

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que la cobertura total del Bachillerato Nacional, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, pasó de 74.8 por ciento en el ciclo 2015–2016 a 80.6 por ciento en 2024–2025, lo que representa un incremento de 5.8 puntos porcentuales y confirma una tendencia sostenida de ampliación del derecho a la educación.

Destacó que estos resultados muestran avances sólidos y consistentes que confirman el fortalecimiento de la Educación Media Superior como un derecho garantizado para las juventudes mexicanas.

Añadió que en el ciclo escolar 2024–2025 la matrícula en bachillerato alcanzó cerca de 5.5 millones de estudiantes, frente a 5.3 millones en el ciclo escolar 2020–2021, año de la pandemia, lo que representa un crecimiento de 2.6 por ciento en los últimos cinco años, reflejo de un sistema educativo con mayor capacidad de atención y de la confianza de las familias mexicanas en las instituciones públicas de Educación Media Superior.

Señaló que el 93 por ciento del estudiantado cursa el bachillerato en la modalidad escolarizada, distribuido en 17 mil 798 planteles a nivel nacional y atendido por más de 423 mil docentes, lo que demuestra la fortaleza de la infraestructura educativa y el trabajo cotidiano del magisterio.

Mario Delgado precisó que, por tipo de formación, el 65 por ciento de la matrícula corresponde al bachillerato general y el 35 por ciento al bachillerato tecnológico, una combinación que permite atender distintos proyectos de vida y responder a las necesidades académicas, productivas y sociales del país.

Recordó que, a través de los programas sociales impulsados por la Presidenta de México, 4 millones 94 mil 419 jóvenes de bachillerato reciben la Beca Universal Benito Juárez, con una inversión social de 40 mil 131 millones 620 mil 475 pesos. Asimismo, informó que mediante La Escuela es Nuestra (LEEN), con una inversión social de 4 mil 556 millones de pesos, se atenderán 6 mil 62 planteles de bachillerato, con el objetivo de que entre 2025 y 2026 se alcance la cobertura del 100 por ciento de los planteles del país.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, detalló que, en materia de acceso, el indicador de absorción en bachillerato se mantiene por arriba del 100 por ciento, lo que evidencia la capacidad del sistema para incorporar a estudiantes que concluyeron la secundaria en ciclos anteriores y que hoy encuentran nuevas oportunidades para continuar sus estudios.

Subrayó que estos resultados son fruto de las políticas públicas de los gobiernos de la Cuarta Transformación, orientadas a ampliar el acceso, fortalecer el programa de la Beca Universal Benito Juárez y consolidar a las instituciones educativas, colocando a las y los jóvenes en el centro de la transformación educativa del país.

Finalmente, reiteró que el Bachillerato Nacional es una etapa estratégica para el desarrollo personal y social de las juventudes, y aseguró que el Gobierno de México continuará fortaleciendo este nivel educativo para que cada vez más estudiantes tengan un lugar asegurado y mejores condiciones para construir su futuro.