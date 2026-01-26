Presenta Clara Brugada Molina estrategia “Vida Plena, Corazón Contento”

Bienestar emocional, un derecho fundamental

Anuncia Instituto de Salud Mental y 100 centros de atención

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación de los resultados y las nuevas guías de la estrategia escolar “Vida Plena, Corazón Contento” en la Escuela Secundaria Diurna 148 «Lao Tse», reafirmando que el bienestar emocional es un derecho fundamental para la juventud capitalina.

“No hay bienestar posible, ni vida plena sin el cuidado de la salud mental. Cuidar la mente y las emociones es tan importante como cuidar la salud física”, afirmó la mandataria ante estudiantes, docentes y padres de familia.

Durante el acto, destacó que la Ciudad de México se ubica en el lugar 28 de 32 entidades en tasa de suicidios (5.3 frente a la media nacional de 7.1), y que estas acciones buscan reducir aún más dichas cifras a través de la prevención y la posvención colectiva.

Por su parte, la Secretaría de Salud, Nadine Gasman, y la Directora General del IAPA, Amaya Ordorica, detallaron que el programa opera bajo los principios de Atención Primaria de la Salud (APS), con un enfoque comunitario y de derechos humanos.

Al respecto, se informó que la cobertura alcanza ya al 98% de las secundarias y al 89% de los planteles de nivel medio superior, incluyendo recientemente a la UNAM. A través de 11 mil 500 actividades, se ha brindado acompañamiento a 593 mil estudiantes y más de 100 mil docentes y padres de familia.

La estrategia contempla la intervención quincenal de 200 especialistas que han permitido identificar emergencias de violencia sexual y acoso escolar. “Llegar a tiempo sí hace la diferencia; estas guías responden a la necesidad urgente de brindar herramientas profesionales para detectar señales de riesgo y actuar a tiempo”, puntualizó la Jefa de Gobierno.

Finalmente, Brugada Molina anunció tres ejes de fortalecimiento para la salud mental en la capital

Institucionalización:La creación del Instituto de Atención a la Salud Mental (en sustitución del IAPA). Infraestructura: La construcción de 100 centros de cuidado de las emociones y una clínica especializada en emergencias de salud mental. Comunicación: La formación de «Comunicadores de la Salud Mental» para que los medios transmitan mensajes propositivos que ayuden a la juventud a afrontar situaciones críticas.