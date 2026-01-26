Fortalece Martí Batres primer nivel de atención del ISSSTE en Veracruz con La Clínica es Nuestra

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezó la Asamblea del Programa La Clínica es Nuestra, en la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Naranjos” y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Cerro Azul”, ubicadas en Veracruz, las cuales fueron beneficiadas con 550 mil y 370 mil pesos de presupuesto, respectivamente, para realizar acciones de mejoramiento y equipamiento.

“Los propósitos de estas visitas son tres concretos y uno más amplio. Uno, es entregar la credencial de vigencia permanente a jubilados y jubilados; dos, escuchar el informe del Comité de Salud para el Bienestar del programa La Clínica es Nuestra; tres, visitar la Unidad de Medicina Familiar, fundamentalmente la farmacia; y aprovechamos también para dar alguna información general que es de interés de nuestra derechohabiencia”, destacó.

Martí Batres detalló que la comunidad de la CMF “Naranjos” invirtió el monto recibido en la construcción de un acceso de concreto, la instalación de una techumbre en el área de ambulancias, la renovación de tuberías y en la adquisición de baumanómetros, básculas, termómetros, sillas de ruedas, estetoscopios, una autoclave, un electrocardiógrafo, collarines y nebulizadores de compresor.

“Esto es del ejercicio 2025, pero para el 2026 nuevamente entregaremos recursos a esta unidad médica de Naranjos, Veracruz. Vamos a convocar nuevamente a asamblea, entre los últimos días de febrero, los primeros días de marzo, para que nuevamente en asamblea se decida ahora qué vamos a hacer en el año 2026 con los recursos (…). Eso forma parte de estas transformaciones importantes que se están haciendo”, expresó.

Mientras que, con apoyo del Comité de Salud para el Bienestar (COSABI), la UMF “Cerro Azul” destinó el presupuesto a la impermeabilización del recinto y a la compra de un regulador de oxígeno, equipo de venoclisis, una escalera, termómetros, aspirador de secreciones, un sistema de aire acondicionado, dos nebulizadores y dos doppler fetales, así como una banca para derechohabientes y dos sillas para oficina.

Durante la visita por el norte de Veracruz, Batres Guadarrama entregó 412 credenciales de vigencia permanente a personas jubiladas y pensionadas: 232 en la CMF “Naranjos” y 180 en la UMF “Cerro Azul”, lo que elimina el trámite de renovación cada dos años y refuerza la Estrategia de Trato Digno.

Por su parte, el director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Juan Gerardo López Hernández, destacó que las acciones que se realizan en el Instituto para transformarlo, como la entrega de credenciales de vigencia permanente y el otorgamiento de créditos sin sorteos, benefician a toda la población derechohabiente, en especial a las personas jubiladas y pensionadas.