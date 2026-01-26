Sheinbaum insiste en que no hay operativos conjuntos con EU

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

En un abierto desdén y reto a los llamados de Donald Trump para que la presidenta Claudia Sheinbaum acepte la participación militar contra carteles de la droga en México, la mandataria negó casi con enojo que existan operativos conjuntos de seguridad con EU.

Y, ante la obviedad de que en la captura del ex atleta olímpico canadiense Ryan Wedding y su inmediato traslado a EU hayan intervenido no sólo el director del FBI, Kash Patel, sino elementos de élite de esta agencia, Sheinbaum dijo en su mañanera de ayer:

“(Wedding) se presentó ante la embajada de EU por considerar, de acuerdo a sus consideraciones, que era mejor su entrega que seguir bajo persecución (…)Tiene que quedar muy claro que no hay operaciones conjuntas en México”, insistió.

Al insistir en esta narrativa, la presidenta Sheinbaum contradice hechos y versiones de la fiscal general de EU, Pam Bondi, y del propio director del FBI, quienes montaron y participaron en el operativo de la obvia captura del ex atleta canadiense en suelo mexicano.

Y agregó:

“… agencias como el FBI tienen muy claras sus limitaciones establecidas por la Constitución de México”.

La aclaración presidencial entra en franca discrepancia con los hechos y las versiones de la parte norteamericana sobre la captura del ex atleta olímpico, quien operaba en Sinaloa desde hace 6 o 7 años en el círculo más alto del Cártel de Sinaloa, y para lo cual no sólo vino por él el director del FBI, Kash Patel, en su avión desde Washington, sino que de acuerdo a su versión de los hechos se destacó en México al equipo de Seals que operó en la captura de Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero.

O sea, los hechos y explicaciones de la fiscal general de los EU, Pam Bondi, y del director del FBI, sí hubo operación de agentes de EU en territorio mexicano para capturar al ex atleta y subirlo sin más trámites al avión de Kash Patel y trasladarlo a EU.

La presidenta Sheinbaum insistió en que:

“Lo que hay, es coordinación, respecto a información de uno y de otro lado, pero no hay operaciones conjuntas en México, no permitiríamos eso, no estamos de acuerdo con ello. Se lo he manifestado varias veces de manera personal al presidente (estadounidense Donald) Trump”, afirmó.

Kash Patel dijo, por su parte, que sí hubo un operativo bilateral acordado con el el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y con el embajador de EU, Ronald Johnson.

Apenas en noviembre pasado EU había aumentado de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por cualquier información que permitiera facilitara la captura de Wedding.

Gertz, embajador cuestionado

Cercano a los 90, el ex fiscal Alejandro Gertz Manero cuenta con una larga y muy diversa vida laboral a la que ahora le agrega ya el cargo de embajador.

Arropado por diputados y senadores de Morena, PT, Verde y PRI, ayer tomó protesta en el salón de plenos de la cámara de Diputados, dentro de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, como embajador de México ante Reino Unido e Irlanda del Norte, y los organismos internacionales con sede en ese país.

Previo a este acto, senadoras y senadores de la República fijaron postura para destacar que este nombramiento reviste gran importancia, ya que el Reino Unido es la sexta economía mundial.

A su vez, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, consideró que los cuestionamientos no niegan la experiencia en el servicio público mexicano de Gertz.

Sin embargo, pidió revisar lo que dice la Ley del Servicio Exterior Mexicano, ya que si bien el artículo 19 permite que la designación pueda ser entre quienes no cuentan con carrera diplomática, también señala que deberá ser preferentemente entre los miembros del Servicio Exterior de Carrera con mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular.

“Experiencia no es lo mismo que especialización. Trayectoria no es lo mismo que formación específica, y un currículum amplio no necesariamente garantiza las competencias que requiere un puesto diplomático en uno de los momentos geopolíticos más complejos que ha vivido nuestro planeta en décadas.

“No queremos obstaculizar, pero tampoco vamos a acompañar. Yo entiendo la lógica del realismo político que estamos viviendo. Entiendo que en este recinto hay una mayoría también que se impone. Y entiendo que este nombramiento será aprobado.

“Pero entender la realidad no significa resignarnos ante ella. Porque nuestra función como legisladores rebasa una votación, sino también es señalar, es cuestionar y es poner un alto cuando consideramos algo que no se ajusta a las necesidades del país”, concluyó.

