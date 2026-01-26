La disputa por 50+1

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Cuando se fundó 50+1 el concepto fue pronto aceptado por mujeres de todas las ideologías, ya que se trata de un modelo con el que se pretende ubicar a las mujeres de todos los niveles con igualdad y mejores oportunidades.

El grupo pronto adquirió gran notoriedad, ya que se integraron militantes de distintos partidos y apartidistas, incluidas del partido gobernante, sus aliados y los opositores.

Las reuniones de las mujeres con personajes de todos los niveles, empresarial, político, diplomático, cultural y social dejaron satisfacción por la frescura con los que se trataban los temas y el posicionamiento de las mujeres.

Todo transcurrió con normalidad, con una mayor membresía, por lo que traspasó fronteras y se crearon capítulos en diferentes países del mundo y en seis años no se presentaron diferencias, más allá de las ideológicas, aunque la ambición rompió el saco.

Fundado por María Elena Orantes y ocho mujeres más, el organismo fue visto como un trampolín político por algunas de sus integrantes, las que idearon la forma de apoderarse del mismo, para usufructo personal.

La designación de Orantes como cónsul de México en Houston hizo necesario que se designará una nueva presidenta para el organismo capítulo México (Orantes también es presidenta del capítulo internacional), recayendo el nombramiento en Claudia Corichi García.

El organismo siguió su exitosa marcha, agregando más mujeres a su movimiento, hasta que alguien soltó la bomba de que Corichi García había registrado el movimiento a su nombre ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), por lo que quedó como propio.

Fue entonces que las fundadoras decidieron pedir cuentas a la que fungía como presidente del organismo en México, por lo que convocaron a una primera asamblea hace un par de meses, donde no se llegó a ningún acuerdo.

El asunto encendió pasiones y el jueves pasado tuvo su culminación, en una nueva asamblea, al ser depuesta Claudia Corichi, asumir el control del organismo Orantes y decidir borrar de la lista de contactos (una especie de baja) a las seguidoras de Corichi, entre ellas las senadoras Amalia García, madre de Claudia Corichi, y Rocío Abreu, la notaria María Elena Torres y varias más, entre ellas las colaboradoras de la titular de la Unidad de Igualdad de la Auditoría Superior de la Federación.

Ahora todo habrá de resolverse por instancias judiciales, a las que concurrirán ambos grupos, mientras que en un par de meses habrá de celebrarse la reunión del grupo de 50+1 en su capítulo internacional (forman parte de él 26 países), la que tendrá lugar en Italia.

Por lo pronto, un organismo que nació con la clara intención de posicionar a las mujeres y fomentar el interés colectivo de las mismas entra en una etapa de nerviosismo e incertidumbre.

Once muertos fue el resultado de una matanza en un campo de fútbol de Salamanca, Guanajuato. Una más que se inscribe dentro del capítulo de que en México ya no existen ese tipo de delitos… Más pudo la crítica que su comodidad y los ministros de la Corte decidieron no aceptar sus camionetas de lujo y blindadas.

