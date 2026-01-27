Ninguna ruptura en el PAN; en el 2027 ganaremos, dice Mario Sandoval Silvera

Reconoce labor de dirigencias nacional y estatal

Naucalpan, Méx.- “El Partido Acción Nacional (PAN) está listo para obtener triunfos en todo el Estado de México y este municipio no es la excepción. Contamos con cuadros importantes y con experiencia para regresar a la ciudadanía lo que Morena les ha arrebatado, estamos fuertes y unidos para ello”.

Expresó lo anterior Mario Sandoval Silvera, presidente del comité municipal de ese instituto político en esta localidad, luego de señalar “que no quede duda de que en unidad y con el apoyo ciudadano Acción Nacional, volverá a gobernar no sólo el corredor azul, sino buena parte de la entidad mexiquense”, dijo.

El dirigente partidista reconoció la labor de las dirigencias nacional y estatal, así como la de sus alcaldes, senadores y diputados (federales y locales) y aplaudió la labor de Enrique Vargas, un político muy activo en la agenda nacional.

Mario Sandoval reiteró que «contrario a lo que muchos piensan, es falso que haya rupturas o división interna en el PAN. En el 2027 demostraremos de qué estamos hechos. Vamos a ganar alcaldías y distritos electorales, hoy en manos erróneas», remarcó.

Y es qué, continuó, «Acción Nacional ha comenzado a definir perfiles y cartas fuertes que garanticen triunfos inobjetables en estados clave para 2027 y aquí, en el Estado de México, nuestro partido, sin duda alguna, ganará de manera amplia», concluyó.