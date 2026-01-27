Transformación del Periférico es profunda, destaca Isaac Montoya

Trabajo coordinado

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal Isaac Montoya encabezó la mesa de trabajo y coordinación para el rescate y transformación integral del Periférico Norte, a la que asistieron los alcaldes de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Tepotzotlán, así como el Director General de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral, representantes del gobierno del Estado de México y de la empresa Aleatica.

El alcalde destacó la importancia de trabajar de manera coordinada entre todos los gobiernos municipales y con el gobierno mexiquense, que dirige la maestra Delfina Gómez Álvarez, para transformar el Periférico Norte que nunca antes había recibido un intervención de tal magnitud, la cual se trabaja actualmente.

Subrayó que “se señalaba que 25 años era la cantidad de tiempo que no se había intervenido en el Periférico, pero realmente a nivel que se está llevando a cabo, pues nunca se había hecho una intervención tan a fondo. Por lo tanto, es una transformación, no es un curita, no es un paliativo, se vuelve una transformación profunda y por lo tanto, pues estamos llamados a no ser solamente espectadores sino también a ser parte de la transformación”.

Isaac Montoya reconoció la participación de la empresa Aleatica, concesionaria del segundo piso del Periférico y contribuir en el mejoramiento del Boulevard Manuel Ávila Camacho. Además, Montoya Márquez enfatizó que se tiene la posibilidad de convertir al Periférico en el Sendero Seguro más grande de todo el país, con una mejor iluminación, banquetas para las personas que transitan a pie y también reforzar la seguridad.

Dijo que en próximos días, Naucalpan iniciará la segunda etapa del Periférico Norte con concreto hidráulico, desde los límites con Tlalnepantla hasta la altura del Parque Naucalli, con lo que se contará con alrededor de 9 kilómetros con este tipo de material de alta resistencia en el municipio. Apenas en diciembre de 2025, Montoya Márquez entregó la intervención con concreto hidráulico de los límites con la Ciudad de México a la avenida Primero de Mayo.

Del mismo modo, comentó la importancia de atender las vías alternas, como las avenidas Adolfo López Mateos y Gustavo Baz para darles mantenimiento.