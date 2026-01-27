Fomenta Huixquilucan la conciencia ecológica y el desarrollo sostenible

Foro “Acción por el Ambiente”

Huixquilucan, Méx.- Con el objetivo de crear espacios de diálogo y reflexión para promover la conciencia ecológica y el desarrollo sostenible, se realizó el Primer Foro Ambiental 2026 llamado “Acción por el Ambiente”, para compartir experiencias y prácticas que refuercen el compromiso del cuidado del medio ambiente.

“Estoy segura de que estas actividades permitirán generar no solo conciencia, sino que de aquí saldrán nuevas iniciativas y proyectos que contribuirán al cuidado y la mejora de nuestro medio ambiente desde lo local, pero también abren la puerta para avanzar en la tarea de revertir el cambio climático, la pérdida de la naturaleza y la biodiversidad, entre otros factores que enfrentamos y vulneran nuestro futuro”, afirmó la alcaldesa Romina Contreras.

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental y ante la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, Alhely Rubio Arronis, entre otros especialistas, Romina Contreras compartió que se impulsa diversas iniciativas y programas en beneficio del medio ambiente.

Destacó la reforestación de más de 10 mil árboles en zonas forestales del municipio y la entrega de cinco mil más con el programa “Adopta un árbol” para garantizar su supervivencia.

Asimismo, destacó que firmó convenios de colaboración con instituciones para establecer alianzas estratégicas y poder realizar ferias ambientales, jornadas de reciclaje, actividades de reforestación, mantenimiento de áreas verdes, talleres educativos y proyectos de investigación, con la finalidad de fomentar una cultura ambiental en la ciudadanía.