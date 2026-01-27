Coordinación real con el gobierno del Edomex: Raciel Pérez

Tlalnepantla, Méx.- Como parte de una estrategia de colaboración institucional sin precedentes, el gobierno encabezado por Raciel Pérez Cruz, participó en la primera Reunión de Seguimiento y Coordinación de los trabajos de rehabilitación integral del Periférico. “Es el momento de que todas las áreas que estamos interviniendo en este gran proyecto, encauzado por nuestra señora gobernadora, el cual va a cambiar la imagen total de una de las vialidades más importantes del Estado de México, del país, y de América Latina, unamos esfuerzos”, señaló Joel González Toral, Director General de la Junta de Caminos del Estado de México. Durante su intervención, el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, manifestó la total disposición de su administración para coadyuvar con el gobierno estatal.