Ticketmaster reitera su compromiso con fans de BTS

Advierten sobre la reventa ilegal

Más de 2.1 millones de usuarios ingresaron a la plataforma en busca de boletos

Ticketmaster reconoce la enorme expectativa que genera un tour de la magnitud de BTS y la relevancia que este momento tiene para la comunidad de fans. Sabemos que el proceso de venta generó entusiasmo, pero también dudas y frustración entre muchas personas, y consideramos importante compartir información clara y puntual.

La venta de boletos para los conciertos de BTS registró una demanda sin precedentes: más de 2.1 millones de usuarios ingresaron a la plataforma en busca de boletos y, durante las preventas y la venta general, hubo un pico de más 1.1 millones de personas formadas en la fila virtual.

Esta demanda contrastó con una disponibilidad total de 136.400 boletos, correspondiente a tres fechas, definidas previamente por el artista, su equipo y el promotor de la gira, de acuerdo con la configuración del escenario y la capacidad del recinto.

Esta diferencia estructural entre el número de personas interesadas y los boletos disponibles explica por qué no fue posible satisfacer la totalidad de la demanda.

En relación con los precios, es muy importante enfatizar que Ticketmaster México no utiliza precios dinámicos ni algoritmos que modifiquen el costo de los boletos durante la venta. Los precios fueron establecidos por el artista, su equipo y promotor conforme a la ubicación de cada sección, y se mantuvieron sin cambios durante todo el proceso de preventa y venta.

Durante las etapas de esta venta, no se han emitido boletos físicos. La venta se realizó exclusivamente a través de los canales digitales oficiales de Ticketmaster México, mediante procesos diseñados para garantizar la trazabilidad, el control y la seguridad en cada compra.

Ticketmaster rechaza de manera categórica la reventa ilegal, una práctica que afecta a los fans, distorsiona el acceso equitativo a los boletos y genera riesgos económicos y de certeza para el público. Es importante aclarar que algunas plataformas de reventa permiten publicaciones especulativas, es decir, listados de boletos sobre los que la plataforma no verifica su existencia, y pueden poner boletos a la venta que aún no han sido adquiridos; y ninguna de estas plataformas está vinculada ni tiene acceso a los sistemas de Ticketmaster ni a la venta primaria.

La reventa ilegal es un desafío que enfrenta toda la industria del entretenimiento y requiere esfuerzos coordinados entre autoridades, promotores y plataformas. En este contexto, Ticketmaster reconoce, valora y apoya el papel de las autoridades en la protección de los consumidores y mantiene una colaboración constante para combatir prácticas abusivas, fortalecer los mecanismos de seguridad y mejorar la experiencia de compra.

La prioridad de Ticketmaster es brindar mayor certeza, transparencia y tranquilidad a los fans, y contribuir a que los procesos de venta sean claros, seguros y confiables.

Finalmente, Ticketmaster hace un llamado a las y los fans a no adquirir boletos a través de plataformas no oficiales ni en cualquier sitio o oferta de reventa, ya que hacerlo implica un riesgo para la validez de las entradas y fomenta prácticas que afectan al público y a la industria en su conjunto.