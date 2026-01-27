El festival recibió por segunda ocasión la certificación internacional en sostenibilidad conforme a la norma ISO 20121

Otorgan certificación internacional en sostenibilidad al Corona Capital, de OCESA

El Corona Capital, uno de los festivales más importantes del país y reconocido a nivel global, recibió por segunda ocasión la certificación internacional en sostenibilidad conforme a la norma ISO 20121, que avala la gestión responsable de eventos a gran escala.

Este reconocimiento fue otorgado por ANCE (Asociación de Normalización y Certificación A.C.) y valida que OCESA diseñó, planeó y operó el festival bajo criterios de sostenibilidad social, ambiental y organizacional, cumpliendo con los más altos estándares internacionales.

Con este logro, OCESA se posiciona como la única promotora en México en obtener esta distinción bajo la nueva versión de la norma, reafirmando su liderazgo en la evolución de la industria del entretenimiento hacia modelos más responsables, innovadores y sostenibles.

La norma, desarrollada por la Organización Internacional de Normalización (ISO), reconoce a los eventos que integran de forma sistemática criterios ambientales, sociales y económicos en toda su planificación y operación, desde la gestión de residuos hasta el consumo energético, la movilidad, la inclusión y la participación comunitaria.

Este reconocimiento forma parte de la evolución integral de OCESA, que tiene como objetivo transformar la experiencia de los conciertos y festivales a través de la tecnología, la creatividad y un compromiso activo con el entorno, la comunidad y el futuro del planeta. Cada evento es una oportunidad para innovar, conectar con las audiencias y generar un impacto positivo que trascienda el espectáculo.