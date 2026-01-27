Oficial: todo bien en el Tren Interoceánico, los proveedores a salvo

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Era una apuesta segura y se podía obtener doble contra sencillo: la responsabilidad del accidente en el Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025, sería de los trabajadores que lo operaban y no de quienes lo construyeron, ni mucho menos de los proveedores que proporcionaron materiales de mala calidad.

Esto fue confirmado por la “autónoma” Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por la “carnal” Ernestina Godoy Ramos, siempre ligada a la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo, quien la designó, primero, titular de la Procuraduría General de la Ciudad de México y luego la llevó a ser la titular cuando esa dependencia se convirtió en Fiscalía y, supuestamente, se convirtió en organismo autónomo. Esto a partir del 14 de febrero de 2019, cuando entró en vigor la reforma aprobada por el llamado Congreso de la Ciudad de México.

En consecuencia, le correspondía a la flamante Fiscalía dictaminar acerca de las causas del desastre ocurrido en la Línea 12 del Metro, el 3 de mayo de 2021, a consecuencia del cual murieron 26 personas y resultaron heridas más de cien.

Para librarse se acusaciones de encubrimiento de parte de organismos filiales, la entonces jefa de Gobierno de la capital, la ahora presidenta Sheinbaum, anunció el día 4 del mismo mes de mayo la contratación de una empresa internacional para determinar las causas del accidente.

Sheinbaum aclaró que la Fiscalía General de Justicia de la ciudad había iniciado desde la noche del lunes un peritaje, pero los resultados de esa averiguación nunca tuvieron relieve.

Primero, la empresa noruega DNV (Det Norske Veritas) contratada por el gobierno de la Ciudad de México determinó que el desplome fue resultado del pandeo de las vigas por la falta de pernos, pero ese resultado no les gustó a las autoridades y fue relegado, por lo que el fallo final estuvo a cargo no de la Fiscalía, sino de la Secretaría de Protección Civil, esta sí dependencia del gobierno capitalino y, claro, su decisión eliminó cualquier posible responsabilidad sobre esa administración.

Ahora, en el caso del Tren Interoceánico, el dictamen sí corrió a cargo de la “autónoma” Fiscalía General de la República (FGR), la cual determinó que el convoy circulaba 15 kilómetros por hora más rápido de lo autorizado

La fiscal general de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó que, de acuerdo con los registros de la caja negra, la velocidad autorizada es de 50 kilómetros por hora (km/h), sin embargo, viajaba a 65 km/h en la curva del siniestro. La caja negra supuestamente es una herramienta tecnológica de alta confiabilidad inalterable que permite almacenar datos como la localización y el registro de velocidad del tren”, precisó Godoy Ramos.

De acuerdo con nota publicada por el diario La Jornada, “Godoy Ramos indicó que el Ministerio Público Federal ejercerá acción penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas y que se trabaja para establecer responsabilidades.

“El tren, de acuerdo con los peritajes, circuló la mayor parte de su recorrido a exceso de velocidad, a grado tal que en las zonas de rectas su recorrido los realizó hasta en 150 kilómetros por hora, mientras que su velocidad permitida era 70 kilómetros; los tramos de curvas los realizó 15 kilómetros por encima de la velocidad permitida y alcanzó velocidades de hasta 65 kilómetros por hora.

“Los peritajes, explicó la fiscal de la República, abarcaron cinco kilómetros antes de la zona del percance ocurrido en el kilómetro 230 de la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos, a la altura del poblado de Nizanda, Oaxaca, y que afectó la operación del llamado Corredor Interoceánico”.

Lo anterior quiere decir que se encontró a los “chivos expiatorios”, nada menos que los integrantes de la tripulación que conducía el convoy accidentado.

Es de recordar que fallo similar dio a conocer la Fiscalía General de la Ciudad de México respecto de la trágica explosión de un pipa en el puente La Concordia en la Ciudad de México, accidente por el cual murieron más de 32 personas. En tal caso, ocurrido el 10 de septiembre de 2025, “fue provocado por la pérdida de control del vehículo al circular a exceso de velocidad en una curva elevada, lo que derivó en la fractura del tanque, una fuga masiva de gas y un incendio de grandes proporciones”.

Ninguna mención respecto del mal estado del pavimento, a pesar de que los testimonios de algunos testigos daban cuenta de la existencia de baches que desaparecieron de la noche a la mañana, pues al amanecer siguiente del estallido brigadas de trabajadores del gobierno capitalino ya habían limpiado la zona y la dejaron como nueva.

De manera indirecta, el dictamen invalida denuncias en el sentido de que hubo irregularidades en el aprovisionamiento de material para la reparación de esa vía férrea, en particular las referencias a una conversación grabada en donde un proveedor de balasto o balastro (que se utiliza para asegurar las vías) admite que entregó material de mala calidad. La conversación fue entre el empresario Amilcar Olán y Pedro Salazar Beltrán, primo de Andrés Manuel López Beltrán “Andy” y, por consiguiente, sobrino político del ex presidente López.

El dictamen exculpatorio de la FGR dice:

“No se encontraron daños en los componentes de la superestructura y subestructura ferroviaria, es decir, rieles, fijaciones, durmientes, balasto, sub-balasto y terraplenes, distintos a aquellos directamente atribuibles al siniestro”.

“2) El tren de pasajeros que con las dos máquinas y un conjunto de cuatro coches tienen un peso aproximado de 400 toneladas, fue verificado posterior al siniestro, lo que incluyó inspecciones de las ruedas, cejas, superficies de rodadura, es decir, pisadas, además de zapatas, así como los elementos de acople, que son el mecanismo de conexión automática de seguridad.

“Por lo que no se encontraron elementos con fallas que pudieran poner en riesgo la operación del tren, según lo establecido en la normatividad correspondiente, esto significa que el funcionamiento del tren era el adecuado, lo que abarca sus componentes, la operación de la máquina y su estado físico”.

Distinción a Time Ceramics

En respaldo del programa anunciado por el secretario de Economía del gobierno federal, Marcelo Ebrard, que lleva el título “Hecho en México”, la empresa Time Ceramics, el fabricante de porcelanatos más importante de México, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la producción, el impulso a la calidad y el incremento del contenido nacional como pilares para el desarrollo económico del país.

Esa compañía mexicana de capital chino, asentada en el estado de Hidalgo, es una de las 4 mil empresas nacionales a las que la Secretaría de Economía le otorgó en 2025, los distintivos “Hecho en México” y “Made in Mexico”, por haber cumplido con los criterios de manufactura nacional, sustentabilidad y calidad, establecidos en la normatividad federal.

La dependencia que encabeza Marcelo Ebrard consideró que Time Ceramics cumple con las reglas de uso, como la implementación de acciones de desarrollo sustentable, la promoción del crecimiento económico inclusivo, sostenible y el trabajo decente.

El programa “Hecho en México” reconoce a las “empresas que cumplen con altos estándares de calidad, contribuyen al crecimiento económico y al incremento de la competitividad regional y nacional, fortaleciendo la confianza de las personas consumidoras de lo que se produce en México”.

Ebrard mencionó que “mientras más hagamos en México, mejor le irá a nuestra economía. Con ello tendremos más empleos y mejor calidad de vida y bienestar”.

Al respecto, el vocero de Time Ceramics, Alan Sánchez, destacó que esta empresa opera con materias 100 por ciento mexicanas y mano de obra nacional. Actualmente cuenta con casi 800 trabajadores, de un total de mil 200 que requiere para sus tres líneas de producción, de las cuales actualmente sólo opera una.

Todos son mexicanos procedentes de comunidades cercanas de los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y México, con salarios y prestaciones de ley, lo cual ha dado gran impulso económico a la región y frenado la migración de trabajadores que antes iban a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida. El 60 por ciento de sus trabajadores son del municipio de Emiliano Zapata.