Programa Caminemos Seguras llega a Toluca con lámparas y nuevas cámaras

Más visibilidad, menos riesgo

Se renovaron las calles Emiliano Zapata, Benito Juárez y Prolongación Ignacio López Rayón, en San José Guadalupe Otzacatipan con inversión de 10.8 mdp

Toluca, Estado de México.– Como parte de la estrategia Caminemos Seguras, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó el mejoramiento urbano con perspectiva de género de las calles Emiliano Zapata, Benito Juárez y Prolongación Ignacio López Rayón, en la localidad de San José Guadalupe Otzacatipan, en Toluca, con el objetivo de que mujeres, niñas y adolescentes se sientan cómodas y protegidas.

Estos proyectos forman parte del “2026, Año de las Obras en EdoMéx” y tuvieron una inversión de 10.8 millones de pesos.

“Van a ser de beneficio para la seguridad, principalmente de mujeres, pero es para toda la comunidad. Queremos que haya espacios dignos, pero los queremos a través de un trabajo de manera transversal”, indicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La mandataria estatal destacó que esta acción de gobierno se inscribe dentro de las obras que se realizan en los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género, para brindar mayor tranquilidad a las mexiquenses que transitan por zonas históricamente abandonadas, y así garantizar el acceso a espacios dignos y libres de violencia.

Indicó que estas medidas se complementan con las iniciativas que su gobierno impulsa para prevenir la violencia de género.

“Hemos mandado iniciativas al Congreso que han sido también apoyadas por nuestros presidentes municipales para mejorar la situación de seguridad de nuestras mujeres”, señaló la gobernadora Delfina Gómez.

Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, destacó que la obra es resultado de escuchar las demandas de la ciudadanía y del trabajo coordinado entre la Secretaría de las Mujeres y el Ayuntamiento de Toluca.

Informó que a lo largo de más de 900 metros se rehabilitaron banquetas y guarniciones; se instalaron cámaras de videovigilancia con botones de pánico conectados al C4 de Toluca, así como luminarias tipo vela con base de concreto.

En el evento estuvieron presentes María Esther Rodríguez Hernández, Secretaria de las Mujeres; Ricardo Moreno Bastida, Presidente Municipal de Toluca, y Celfa Vázquez González, Directora General del Instituto Municipal de la Mujer.

Supervisa la gobernadora rehabilitación vial en Tultitlán

Tultitlán, Estado de México.– La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, supervisó la obra del segundo tramo de la reconstrucción integral de la Avenida Mexiquense, la cual tendrá una inversión estatal de 190 millones de pesos a lo largo de 14.5 kilómetros.

Durante la inauguración del primer tramo de esta importante vía, a cargo del Ayuntamiento, y que va del Boulevard Benito Juárez a la Primera Cerrada Hacienda Portales, destacó la importancia de estos proyectos en beneficio de las y los mexiquenses.

“Me siento muy contenta de visitar Tultitlán y más aún porque nos reunimos para poner en servicio una obra que responde a una necesidad sentida de la gente, que es el mejoramiento integral de la Vialidad Mexiquense”, expresó la Mandataria estatal.

El segundo tramo de la vialidad, así como los trabajos en el Boulevard Benito Juárez, a cargo del Gobierno estatal, beneficiará a más de 4 mil habitantes de las comunidades López Portillo y Los Hornos. Las acciones incluyen renovación de carpeta asfáltica, guarniciones y banquetas de concreto hidráulico, señalamiento horizontal y vertical, renivelación de brocales y tapas, construcción de reductores de velocidad e instalación de alumbrado público.

La Gobernadora Delfina Gómez agradeció la confianza de las y los mexiquenses e hizo un llamado a la población: “lo único que le pido a la ciudadanía es que nos tenga paciencia, que a veces estas obras sí provocan un poco de molestia, porque se tiene que cerrar, o el polvo, o el ruido, pero cuando se termina, créanme que vale la pena”.

Señaló que estos proyectos son posibles por la correcta aplicación de los recursos y el trabajo coordinado entre los tres niveles de Gobierno, con el compromiso de realizar obras de calidad y duraderas.