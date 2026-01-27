Malinche El Musical, galardonado como el mejor musical de México

Durante la Feria Internacional de Turismo en Madrid

La gran producción creada y dirigida por Nacho Cano, continúa consolidándose

Malinche El Musical, la gran producción creada y dirigida por Nacho Cano, continúa consolidándose como uno de los proyectos escénicos más relevantes de México y del panorama internacional, recibiendo importantes reconocimientos que celebran su impacto cultural, artístico y turístico.

Reconocimiento en el marco de FITUR 2026

Asimismo, Malinche El Musical fue reconocido en el marco de FITUR 2026, la feria de turismo más importante a nivel mundial, llevada a cabo la semana pasada en Madrid, España.

Durante este encuentro internacional, el espectáculo recibió el Premio Aire Libre Destino México como el Mejor Musical de México, galardón otorgado el 22 de enero de 2026, en reconocimiento a su relevancia dentro de la industria cultural y turística, así como por su poderoso valor simbólico como un cordón umbilical cultural único que une a México y España como países hermanos.

Reconocimiento por parte del Municipio de Puerto Morelos

Malinche El Musical recibió un reconocimiento especial en Madrid, España, por parte del Municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo, México, en honor a su contribución a la difusión cultural, al fortalecimiento de los lazos históricos y a la promoción del diálogo entre identidades y territorios unidos por un legado común.

Este reconocimiento destaca el valor del espectáculo como una obra que trasciende el escenario, posicionándose como un puente cultural entre México y el mundo, y como un referente de orgullo artístico nacional.

Estos reconocimientos internacionales reafirman el posicionamiento de Malinche El Musical como una de las puestas en escena más exitosas y emblemáticas de nuestro tiempo, con una proyección que trasciende fronteras y continúa conquistando audiencias.

En ambos casos los reconocimientos los recibió Javier Adrados en representación de Nacho Cano.