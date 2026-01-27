Las Metamorfosis se presentará los sábados de febrero en el Foro Bellescene

*Con las actuaciones de Jéssica Gámez y Enrique Avilés

*Precio especial de preventa hasta el 6 de febrero

Las Metamorfosis, escrita y dirigida por Enrique Avilés a partir del poema de Publio Ovidio, es un viaje por la mitología clásica; guiado por el teatro, la danza y la música para adentrarnos en las transformaciones que definen la vida. Una reflexión sobre las fuerzas que nos moldean y la forma en que las afrontamos. Una mirada al viaje del héroe que cada uno de nosotros debe emprender.

Con las actuaciones del propio Avilés y Jéssica Gámez, esta obra multidisciplinaria se presentará todos los sábados de febrero a las 19:00 h en el Foro Bellescene (Zempoala #90, Colonia Narvarte Oriente).

Para el autor y director uno de los mayores retos al realizar este montaje ha sido encontrar el lenguaje adecuado para cada momento: “Tenemos una combinación de diferentes géneros musicales, técnicas de danza y de recursos escénicos de acuerdo a lo que queremos transmitir en cada relato, pero manteniendo una armonía y un mismo estilo. Ha sido un gran proceso de exploración”.

Sin embargo, la mayor dificultad radica en “mantener una conexión sincera con los relatos antiguos, sentir sus significados desde la propia experiencia, buscando que el espectador pueda reconocer su propia historia, sus propias metamorfosis”.

Las Metamorfosis surge de la fascinación del autor por la mitología: “Fui descubriendo que no son sólo historias asombrosas o divertidas, que tienen un significado mucho más profundo y actual. Qué hablan de nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras pasiones. Y de cómo nos vamos transformando a lo largo de nuestra vida”.

Las Metamorfosis, producida por la compañía Camino Abierto Teatro, se presentará en el Foro Bellescene, ubicado en Zempoala # 90, Colonia Narvarte Oriente, los sábados de febrero (7,14, 21 y 18) a las 19:00 horas. Hasta el 6 de febrero los boletos se pueden comprar con precio de preventa a sólo 210 pesos, posteriormente, el costo será de 300 pesos y se pueden obtener en taquilla del lugar y en boletópolis en esta liga https://boletopolis.com/es/evento/38468 . donde también en línea se respeta el precio de preventa.

Camino Abierto Teatro

Fundado en 2013, Camino Abierto Teatro es un colectivo escénico dedicado a la investigación y el entrenamiento actoral, así como a la creación de propuestas escénicas a partir de textos contemporáneos y clásicos reinterpretados desde una mirada actual.

Entre sus producciones destacan Una Ciudad Flotante (2016), presentada en foros de la Ciudad de México y Chihuahua; Suplicantes 2.cer0 (2017), realizada en colaboración con Teatro ReNo, una relectura de la tragedia de Esquilo centrada en el desplazamiento forzado y la violencia de género; y Fantasmas de la Ciudad (2023), una reinterpretación escénica de relatos tradicionales de la Ciudad de México en el marco del Día de Muertos, presentada en la Ciudad de México y el Estado de México.

Enrique Avilés

Enrique Avilés es actor, director y productor teatral. Inició su trayectoria en 1996 en proyectos de teatro comunitario en el Estado de México. Ha colaborado con compañías como Tridente Teatro, La Paradoja del Gato y Cartaphilus Teatro, participando en procesos de creación, producción y formación actoral.

Como creador escénico ha escrito, dirigido y producido obras como Una Ciudad Flotante (2016), Suplicantes 2.cer0 (2017) y Fantasmas de la Ciudad (2023), presentadas en diversos foros de México y en encuentros internacionales.

Actualmente cursa la Maestría en Teatro y Artes Escénicas.