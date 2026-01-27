Anuncia Martí Batres 241 frentes de obra para fortalecer infraestructura en el ISSSTE

Presenta plan para 2026

Construcción, ampliación y remodelación de 241 unidades médicas de todo el país

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, presentó el Plan de Obras 2026, con el que este año el organismo llevará a cabo obras de construcción, ampliación y remodelación de 241 unidades médicas de todo el país, con el objetivo de acercar los servicios de medicina familiar y de especialidades a la derechohabiencia; aumentar el número de consultas y cirugías; disminuir tiempos de espera; mejorar las condiciones materiales para la atención; y ampliar la infraestructura.

“Tenemos 241 frentes de obra del ISSSTE para 2026, de estos, son 200 consultorios, 10 Centros de Salud con Servicios Ampliados, conocidos como CESSAs, 14 Unidades de Medicina Familiar, cuatro Clínicas de Medicina Familiar y 13 unidades hospitalarias, o sea, de segundo nivel. (…) Enfatizamos dos cosas: uno, el primer nivel; y dos, en las regiones que tienen mayor carencia en servicios de salud“, expresó.

En compañía del Gabinete de Salud, Martí Batres detalló que se construirán 200 consultorios en entidades de la República con mayor carencia de servicios médicos, y se trabajará en la edificación y ampliación de 14 Unidades de Medicina Familiar (UMF) en nueve entidades: Jiquilpan y Paracho, Michoacán; Arcelia y Chilapa, Guerrero; Guelatao, Tapanatepec y Huautla, Oaxaca; Hecelchakán, Campeche; Tixkokob, Yucatán; Xoxocotla, Morelos; San Buenaventura, Coahuila; Díaz Ordaz, Tamaulipas; así como Rosarito y Tecate, Baja California.

“Y vamos a tener también cuatro Clínicas de Medicina Familiar completamente nuevas o ampliadas. Por ejemplo, nueva, la de Naucalpan, Estado de México; Ciudad Acuña, Coahuila. Y vamos a ampliar en Tlapa, Guerrero y en Jojutla, Morelos”, precisó.

Agregó que la adecuación de 10 Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSAs) será de gran ayuda en zonas del país con poco acceso a servicios médicos, ya que son unidades equipadas con quirófano y camas hospitalarias.

Atención al segundo nivel

Por otra parte, Batres Guadarrama informó que en atención al segundo nivel concluirán en 2026 un total de siete obras: el rescate de la Clínica Hospital (CH) “Vasco de Quiroga” de Morelia, que dejó de funcionar con la apertura del Hospital Regional, así como la ampliación de la CH “Uruapan”, en Michoacán; la remodelación de la Clínica de Especialidades Geriátricas de Acapulco, y la rehabilitación integral de la CH en Chilpancingo, Guerrero, que recientemente resultó dañada por el sismo.

“La ampliación de la Clínica Hospital de Tehuantepec, Oaxaca, que es una obra que ya venía y retomamos. Luego, está la conversión de la Clínica de Medicina Familiar de Pachuca a Clínica Hospital, básicamente agregando quirófanos e instalaciones para camas hospitalarias. Y la conclusión e inauguración del Hospital General de Tampico, Tamaulipas. Son siete obras que se concluirán en este 2026”, remarcó.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, dijo, iniciará la construcción de la CH en Cherán, Michoacán; la rehabilitación integral de la CH “Lázaro Cárdenas”, en Michoacán; de la nueva unidad hospitalaria “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”, en Tlatelolco, Ciudad de México; y la conversión de la CH “Cancún” en Hospital General (HG), Quintana Roo.

Finalmente, el director general del ISSSTE subrayó que en este año continuarán las obras de construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, y la conversión de la CH “Chetumal” a un nuevo HG, en Quintana Roo.

