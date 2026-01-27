Se destinaron más de 1,700 mdp para modernizar equipo médico de alta tecnología: Zoé Robledo

La compra más grande en la historia del IMSS

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que en 2025 la institución llevó a cabo la mayor adquisición de equipo médico de alta tecnología realizada en años recientes, acción que permitirá sustituir equipos que habían rebasado su vida útil y fortalecer la capacidad diagnóstica en 27 Unidades de Medicina Familiar (UMF) y 96 hospitales de 26 estados del país, cuya inversión fue de mil 747 millones de pesos (mdp).

Durante la conferencia de prensa que encabezó en Palacio Nacional la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del Seguro Social destacó que en total se adquirieron 123 equipos de última generación: 67 mastógrafos, 42 tomógrafos, 12 resonancias magnéticas y dos angiógrafos pediátricos, equipos que estarán en operación el 30 de abril de 2026. “Es la compra más grande que ha hecho el IMSS en un solo procedimiento”.

Con esta modernización, el IMSS incrementará su capacidad para realizar diagnósticos con mayor rapidez y oportunidad, lo que permitirá mejorar los tiempos de espera.

Señaló que para la adquisición se compra directamente a los fabricantes, algo que no ocurría en el Seguro Social desde hace mucho tiempo; se lleva a cabo un diálogo estratégico competitivo, después se realiza la búsqueda de la más alta gama, equipos de última generación, para posteriormente hacer la oferta subsecuente de descuento.

Al referirse al impacto presupuestal del proceso de adquisición, explicó que el proceso permitió una reducción significativa respecto al monto originalmente registrado ante la Secretaría de Hacienda, ya que frente a un presupuesto inicial de 3 mil 154 millones de pesos, la inversión final fue de mil 747 millones de pesos, lo que representó un ahorro de mil 400 millones de pesos, equivalente al 45 por ciento del recurso.

Zoé Robledo indicó que se evalúa junto con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la posibilidad de que se adhiera cualquier institución a estas condiciones de compra. “El contrato está para la entrega,

instalación, adecuaciones de espacios y capacitación para el mes de abril”.

Subrayó que esta inversión representa un avance significativo en la modernización del Instituto y en la mejora de los servicios que se brindan a millones de derechohabientes. “A la par con todo el crecimiento de infraestructura, la Presidenta nos ha pedido también invertir mucho en la parte de los hospitales que están en operación, sobre todo en equipos que ya han cumplido con su vida útil y que necesitan sustituirse”.

Zoé Robledo expuso que desde 2019 el IMSS ha incrementado de manera sostenida la inversión destinada a la renovación de su infraestructura médica, lo que permitirá fortalecer diagnósticos y tratamientos en especialidades como Oncología, Cardiología, Neurología, Neumología y Neurointervencionismo Pediátrico. “Lo hicimos con las reformas que ocurrieron el año pasado a la Ley de Adquisiciones”.

Nueva infraestructura diagnóstica del IMSS mejorará unidades de Primer y Tercer Nivel con tecnología italiana, estadounidense, japonesa y neerlandesa

El director general del IMSS indicó que los 67 mastógrafos adquiridos, fabricados por la empresa italiana IMS Giotto, corresponden a modelos con capacidades digitales, estereotácticas y de tomosíntesis; estos equipos se instalarán en 27 Unidades de Medicina Familiar y 40 hospitales en 21 entidades federativas para fortalecer la detección temprana y el diagnóstico oportuno del cáncer de mama.

Añadió que 30 de los mastógrafos son digitales, tres cuentan con estereotaxia, y treinta y cuatro combinan estereotaxia y tomosíntesis, lo que permitirá obtener imágenes de mayor precisión, así como caracterización detallada de lesiones.

En cuanto a los tomógrafos, el titular del IMSS reportó que se adquirieron 42 unidades de última generación provenientes de los fabricantes GE HealthCare, de Estados Unidos, y Fujifilm, de Japón. Cuarenta y un tomógrafos son de 256 cortes y ofrecen estudios de alta precisión en Cardiología, Neurología, Neumología y Oncología. Serán instalados en 40 hospitales en 19 estados.

Zoé Robledo aclaró que el tomógrafo restante, de 64 cortes, se instalará en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Magdalena de las Salinas, tecnología que permitirá mejorar la identificación de tumores, fracturas, hemorragias internas y lesiones en órganos con un nivel de detalle superior.

Explicó que en la adquisición se incluyen también 12 resonancias magnéticas que serán instaladas en el mismo número de hospitales en ocho entidades, de la marca Philips, fabricadas en los Países Bajos. Seis de ellas corresponden al modelo Ingenia Ambition X, de 1.5 Teslas, que se instalarán en hospitales de Tijuana, Tlajomulco, Tecámac, Metepec, Charo y Torreón; las otras seis, del modelo Ingenia Elition X, de 3.0 Teslas, se ubicarán en hospitales de alta especialidad de los Centros Médicos Nacionales de La Raza, Siglo XXI, Monterrey, Obregón, y una unidad médica de Reynosa.

Precisó que estas resonancias permitirán una visualización más detallada de estructuras cerebrales, estudios avanzados de función cardiaca, análisis musculoesquelético y una caracterización más precisa de tumores en los pacientes.

El director general del Seguro Social refirió que los dos angiógrafos arco biplanar pediátricos, fabricados por Canon, se destinarán al Hospital de Cardiología en Monterrey y al Hospital de Pediatría de Siglo XXI. Con ellos se fortalecerá el neurointervencionismo pediátrico y la cardiología intervencionista dirigida a corregir cardiopatías congénitas y atender malformaciones arteriovenosas, aneurismas y patologías congénitas complejas.