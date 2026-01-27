Queen’D nos ilumina con “Tú Eres el Sol”:

La panameña nos muestra una versión más intima de su sonido

Un regreso a sus raíces y una nueva fuerza que toma México

Por Arturo Arellano

La artista panameña Queen’D vuelve a encender el mapa musical con el lanzamiento de “Tú Eres el Sol (Reggae Vershan)”, un tema que revela una faceta más íntima de su sonido y, al mismo tiempo, el momento más luminoso de su carrera reciente. Su nueva etapa está marcada por un doble impulso: el creciente interés de la prensa mexicana y el abrazo profundo que recibió en su país natal tras una gira de medios que sorprendió por su impacto.

Conocida por su autenticidad, su elegancia escénica y una mezcla muy personal de reggae en sus variantes Roots, Dancehall y Lovers Rock, Queen’D se ha convertido en una figura que despierta curiosidad tanto por su propuesta musical como por su historia: una artista que, después de abrirse camino en México, decidió volver a Panamá para reconectar con sus raíces… y regresó a territorio mexicano más fuerte, más enfocada y más brillante.

Un remake con

más luz interior

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la cantante y compositora explica que “Tú Eres el Sol (Reggae Vershan)” es mucho más que una nueva canción en su catálogo. “Es un remake de una canción que ya había sonado antes con el proyecto de Daphne, que soy yo misma, pero evolucioné a Queen’D”, cuenta.

“Es una sesión en vivo; escuchamos el tema y lo hicimos sencillo. Lo estrenamos y la gente lo ha aceptado muy bien, porque es una canción lovers rock, también roots, pero más en la variante del reggae en temas de amor”, detalla. Ese amor, aclara, no se limita a lo romántico: “No necesariamente debe ser ese amor de pareja, sino que puede ser el amor por alguien especial: tu amistad, tu padre, tu madre, tu mejor amigo; que esa persona es realmente importante y arraigada a tu corazón, que cambia tu vida cuando está cerca de ti”.

De ahí que uno de los versos puente del tema resuma la esencia del mensaje: “Te pido que no cambies por favor, porque a tu lado conocí el amor”. Para Queen’D, “Tú Eres el Sol” es una declaración de gratitud hacia esas presencias que iluminan la vida, más allá de las etiquetas.

Tour, moda y dos patrias

El lanzamiento de este sencillo es solo el primer paso de una agenda intensa. “El plan ahorita mismo es gestionar una gira musical en México; nuestra idea es presentarnos en concierto pero en un tour completo”, adelanta. “El año pasado hicimos un show que podría ser la antesala de lo que viene, hicimos Las Joyas del Reino y ahora será el tour para compartir un poco de lo que es mi cultura panameña con un poco de reggae en suelo mexicano, que es súper pluricultural”.

La música no llegará sola. Queen’D y su equipo trabajan también en el lanzamiento de una línea de ropa que cruzará influencias. “Pensamos vincularlo con el lanzamiento de nuestra línea de ropa, que también es un cruce de culturas. Son prendas inspiradas en las canciones que he lanzado. Pero también hay tintes de Panamá y de México, porque la cultura mexicana me ha influenciado muchísimo. Yo podría decir que son mis dos patrias”, confiesa.

Esa doble pertenencia la resume con una frase que se le escapa con orgullo: “Yo vivo en mi suelo, porque cada que voy a México me siento mi realización total”.

Defender el reggae desde la raíz

Su proyecto también la ha colocado en el centro de debates sobre la identidad del reggae y su relación con la espiritualidad rastafari. Queen’D se ha encontrado con críticas en redes que cuestionan su derecho a cantar reggae. “Me ha sucedido que fanáticos, entre comillas, dicen que yo no debería cantar reggae por Selassie I y las cosas que rodean al género”, explica.

Ella responde desde el conocimiento y el respeto. “Esto no tiene nada que ver con el género, pero por alguna razón se vincula porque hay una religión que mira a Selassie como un dios y parte de esta gente era simpatizante del género reggae. Pero el reggae no tiene que ver con Etiopía, el reggae es de Jamaica: verde esperanza, amarillo luz y rojo la parte guerrera, de salir y pelear por ti. Pero tampoco tiene nada que ver con las peleas de Jamaica; es solo una representación”.

“Hay mucha gente que suele pelear esta parte de los rastafaris, y esa es la primera parte que me gustaría aclarar: no tienen nada que ver, aunque ambas vertientes escuchen reggae”, subraya.

Jamaica, Panamá y el

origen del reggae en español

Queen’D aprovecha la conversación para recordar la historia que conecta a Jamaica, Panamá y el reggae que se canta hoy en español. “El reggae surge en Jamaica, tierra de mi abuelita, y llega a Panamá porque hay construcción de canal, de ferrocarril, y ahí nos llegan estos sonidos africanos, pero nos llegan a través de Jamaica. Asimismo, nos llega el calipso, que es caribeño, antillano”, explica.

“Panamá, como tenía mucho migrante de distintas partes como Jamaica, Barbados y África, de las Antillas, recibe esta influencia musical”, añade. Esa mezcla dio lugar a un hito del que se siente orgullosa: “Panamá es el primer país hispanoparlante que hace reggae en español. Luego, el primero que lo hace comercializado es Renato, después El General y Nando Boom; ya de ahí los puertorriqueños agarraron el género y empiezan a hacer su propia vertiente”.

Lo que viene: nueva

música y más confesiones

Aunque por ahora no hay fechas cerradas de conciertos, Queen’D adelanta que los escenarios volverán pronto a su agenda: “Ahora mismo no hay conciertos cerrados, quizá hasta finales de febrero y principios de marzo”. Mientras tanto, ya tiene marcada en el calendario su siguiente lanzamiento. “El 5 de febrero estrenaremos el sencillo ‘Perdóname’, que habla de esta palabra más difícil que nos cuesta decir. Lovers rock, roots, ragamuffin, una fusión de lo que es nuestra variante de reggae”, anticipa.

“Este sencillo no es solo un lanzamiento: es la representación de lo que Queen’D es hoy. Una mujer que vuelve a sus raíces para entender su fuerza. Una artista que ilumina desde la sensibilidad. Una voz panameña que está construyendo una presencia cada vez más sólida en México y Centroamérica”, resume la propia cantante.

“Tú Eres el Sol” se siente como una declaración de luz y verdad, el retrato de una artista que decide reconciliarse con su historia para proyectarse hacia adelante. Una historia que, como dice Queen’D, “sigue escribiéndose con brillo propio”.