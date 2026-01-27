Lanzan concurso “México en una pieza”

Participan la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo y BBVA México, a través de Fomento Cultural BBVA México, con el apoyo del INPI

El Gobierno de México –a través de la Secretaría de Cultura, mediante el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), en colaboración con la Secretaría de Turismo– y BBVA México, vía Fomento Cultural BBVA México, con el apoyo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), lanza el Concurso Nacional de Creación Artesanal: “México en una pieza”, dirigido a colectivos, talleres y agrupaciones de artesanas y artesanos mexicanos a crear piezas que funjan como recuerdo turístico.

“Invitamos a las y los artesanos del país a participar en el Concurso Nacional de Creación Artesanal México en una pieza, con un reconocimiento firme a su resistencia, su legado y su aportación a la riqueza cultural de México. Hoy vivimos una reivindicación histórica de la presencia de los pueblos originarios y de las mujeres indígenas en la vida pública; sus obras proyectan arte, identidad y memoria colectiva”, afirmó la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

El certamen –que se realiza en el marco del Mundial Social 2026– tiene el propósito de fortalecer la promoción de la cultura mexicana a través del arte popular, al mismo tiempo que se garantiza la protección de los derechos de las personas participantes, y fomenta la creación de piezas artesanales representativas de la identidad nacional, con elementos culturales propios de cada región del país.

“Esta convocatoria no es solo un llamado a las artesanas y los artesanos, es un llamado a todas y todos para valorar nuestra identidad, porque en cada artesanía que compra un turista se lleva un poco de México; cada artesanía es una expresión que invita a más personas a conocer nuestro país y toda su riqueza cultural”, expresó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

Podrán participar colectivos, talleres y agrupaciones, cuyas personas integrantes sean mexicanas, artesanas, mayores de edad, que se dediquen a la elaboración de obras artesanales con técnicas, materiales y diseños tradicionales, obras que rescaten piezas antiguas, así como nuevas propuestas de diseño que conserven elementos, técnicas y materiales de los grupos etnolingüísticos que las producen.

Las obras participantes podrán ser elaboradas en alguna de las 14 ramas artesanales, como textilería, alfarería y cerámica libre de plomo, cartonería y papel, metalistería, cantería y lapidaria, vidrio, entre otras; deberán ser por completo artesanales, inéditas, realizadas entre 2025 y 2026, de la autoría y propiedad de quienes la inscriben, libre de responsabilidades con terceros, deberá poder replicarse de manera artesanal y ser susceptible de reproducirse en una escala menor (de hasta 10 cm por lado).

El jurado especializado en arte popular, diseño y cultura evaluará, entre otras características: originalidad y autenticidad cultural, calidad técnica y estética, viabilidad de producción artesanal y el potencial como recuerdo turístico representativo de México.

Se otorgará un premio único por ciento cincuenta mil pesos como reconocimiento a la mejor propuesta y, adicionalmente, un premio en beneficio de la comunidad por ciento cincuenta mil pesos, que se aplicará según lo acuerde dicha comunidad; asimismo, se comprarán las réplicas hasta por un importe de ochocientos cincuenta mil pesos, las cuáles serán adquiridas en una sola ocasión o por etapas, con respeto al tiempo artesanal de producción.

