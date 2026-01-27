Sin envío de petróleo, Sheinbaum Pardo acelera la caída de Díaz-Canel

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

La gravísima crisis social en Cuba por falta de alimentos, medicinas, luz y energéticos ha entrado en su etapa final.

Todo apunta a un rompimiento social de tal magnitud que simplemente no habría ninguna solución intermedia.

Acostumbrados a carecer de prácticamente todos los servicios y productos básicos a causa “del bloqueo” impuesto durante 70 años por EU, la carencia de estos en los últimos años se ha agudizado a niveles no vividos.

Con una población que se aleja por edad de los viejos postulados de la revolución castrista, los segmentos crecientes de jóvenes que han surgido en la época del uso del internet y las redes sociales, con mayor vinculación con el mundo, han entendido que fuera de Cuba existe un mundo de oportunidades que nada tiene que ver con la Cuba socialista de grandes carencias y restricciones, de ausencia de libertades, de Miguel Díaz-Canel ni de los hermanos Castro.

Hasta hoy, el régimen castrista había sobrevivido gracias a las ayudas y envíos de petróleo de Venezuela, primero con Hugo Chávez y luego por Nicolás Maduro y después, a la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018, por parte de su gobierno.

En estos últimos 10 o 15 años junto al envío de hidrocarburos desde México y Venezuela otros países del llamado Foro de Sao Paulo o del socialismo del Siglo XXI, con México y López Obrador a la cabeza; Venezuela con Nicolás Maduro, Brasil, con Lula da Silva y Dilma Rousseff; Chile, con Gabriel Boric, Colombia, con Gustavo Petro; Bolivia, con Evo Morales y Luis Arce; Honduras, con Xiomara Castro y la Nicaragua de Daniel Ortega firmaron jugosos convenios de millones de dólares para contratar grandes contingentes de médicos cubanos por los que Díaz-Canel recibía remesas mensuales muy cuantiosas.

Pero en estos años las condiciones cambiaron. Y los gobiernos de izquierda comenzaron a perder.

Y vino el triunfo de Donal Trump en EU y el nombramiento de Marco Rubio como Secretario de Estado.

En enero, Trump capturó a Nicolás Maduro y cerró el flujo de dinero y petróleo venezolanos a la Cuba de Díaz-Canel. Lo cual fue un severo golpe.

Y presionó a Claudia Sheinbaum, quien finalmente ayer, con grandes reticencias y disgusto, canceló ya el envío de petróleo a Cuba. Falta que termine con los convenios de contratación de médicos cubanos.

Hoy, Díaz-Canel ve como Cuba se le deshace en las manos. Todo, mientras Trump y Marco Rubio presionan el cambio interno y comienzan a filtrar proyectos para la recuperación de Cuba, ya una vez libre. Un instrumento psicológico muy poderoso que mueve la esperanza de millones de jóvenes cubanos en la Isla.

¿Cuándo caerá Díaz-Canel?

Los que saben de esto afirman que no pasa de diciembre. Sería el segundo gran éxito de Trump, luego de lo de Maduro.

Sheinbaum cerró la llave

Aun cuando todos sabemos en este país que en Pemex nada se mueve sin la voluntad presidencial, la mandataria aceptó ayer que México dejó de enviar petróleo a Cuba y que ello era una decisión de Pemex.

Así, el barco que iba a zarpar estos días con 40 mil barriles de petróleo a la Isla ya no salió. El caso es que esta es la primera vez que desde 2021 se para el envío de estos 40 mil barriles mensuales.

El crudo debía haber sido trasladado en el buque Swift Galaxy, según un reporte de la agencia Bloomberg.

Las estimaciones apuntan a que el petróleo venezolano cubrió en 2025 un 30% de las necesidades energéticas de la isla. Quizá un porcentaje similar era el que enviaba Claudia Sheinbaum cada mes a Cuba.

Cortados estos suministros en menos de mes y medio, es obvio que el gobierno de Díaz-Canel entre en la crisis más grave de los últimos 50 años.

Prioridades en Senado

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, adelantó que el Congreso, y en especial el Senado, enfrentarán una fuerte carga de trabajo en el periodo de primavera que inicia el 1 de febrero y culmina el último de abril.

Sin duda, gran parte de esta carga estará marcada por la iniciativa de reforma electoral y por temas como disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, sobre “los jueces sin rostro”.

Hay asuntos pendientes como el de reducir la jornada laboral a 40 horas y para actualizar el Reglamento del Senado de la República o la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en materia de transferencia de tecnología que servirá para simplificar el proceso de protección de patentes y registros.

Está previsto abordar las modificaciones a la Ley de Migración así como la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que presentó la senadora Edith López Hernández, dijo.

Para mayo, el Senado celebrará en México la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, conocida como la “EuroLat”, que está formada por 75 miembros del parlamento Europeo, y otros 75 de parlamentos latinoamericanos, y funciona como la vertiente parlamentaria de la asociación estratégica birregional entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, adelantó.

Una agenda muy cargada, afirmó.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa