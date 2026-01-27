Reforma enredada

Cada vez más lejana, la reforma electoral propuesta por Morena podría sufrir modificaciones fuertes, si se le siguen dando largas.

Eso sí, los que la proponen desean meter la iniciativa desde el mes de febrero, al iniciarse el último período del segundo año de sesiones de la 66 legislatura del Congreso de la Unión.

¿Qué hace falta? Que se encuentre la comunión y se puedan subsanar las diferencias entre Morena y sus aliados del PT y Verde.

Ambos partidos aliados ya pusieron sobre la mesa las condiciones para apoyar a los morenos en la búsqueda de que la iniciativa pueda discutirse en los términos que les propone Pablo Gómez.

Es cierto que los partidos no se opondrían a la reducción de los montos de las partidas presupuestales a las que tendrían derecho los partidos, aunque la negociación es que no sean tan drásticas, pero sí se niegan a la reducción de los plurinominales, aunque se abre también una alternativa que pudiera negociarse.

Se trata de que los plurinominales se asignen en función de los resultados obtenidos en las urnas, pero no de forma directa en cuanto a los porcentajes, como actualmente se otorgan. Se podría optar por el segundo lugar en los distritos seleccionados o basados en la votación general, según los votos obtenidos en las urnas.

Es decir, se eliminarían las listas y las cinco circunscripciones, algo que tampoco les disgusta a los partidos de oposición.

De esa forma, los candidatos que aspiren a ser diputados o senadores, tendrían que caminar en busca de votos y no estar sentados en un mullido sillón, esperando los resultados para saber cuántos de ellos de cada zona se incorpora a las cámaras.

La reforma electoral se encuentra en un bache, pero, aparentemente, hay deseos de que se desenrede y pueda salir airoso el tema en el próximo periodo ordinario de sesiones.

El Partido Verde y el del Trabajo continúan estirando la liga para obtener mejores condiciones para la siguiente elección, donde se elegirán 17 gobernadores, la Cámara de Diputados, un gran número de Congresos locales y alcaldías en la mayoría de los estados del país.

Quieren que se les adjudiquen candidaturas en cada una de las elecciones y que alrededor se establezca la alianza de los tres partidos.

Para Morena resulta necesario el apoyo de sus aliados, ya que requiere de las dos terceras parte de los diputados y senadores para que se dé la aprobación de dicha reforma electoral.

Y aunque no se conocerán los términos secretos de las negociaciones, desde ahora se anticipa que las ofertas deben ser atractivas para ambos.

Por lo pronto, los verdes ya consiguieron que en San Luis Potosí van libres con su candidata al gobierno estatal, la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo.

En este acuerdo tuvo mucho que ver la decisión de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien se niega a ser la abanderada de Morena en San Luis Potosí.

Como se advierte, Morena va caminando sus “amarres” para lograr el cometido de sacar adelante una reforma electoral conveniente a ellos y que será un dogal en el cuello de los opositores.

La revocación de mandato efectuada en Oaxaca el domingo pasado no logró satisfacer las exigencias de los opositores del gobernador Salomón Jara, los que consideran que fue una burla para los electores.

