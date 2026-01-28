Edgardo Arredondo presenta “Amarílico»

Brillante médico y escritor yucateco

Cuando la medicina se convierte en thriller histórico

Por Arturo Arellano

El médico y escritor yucateco Dr. Edgardo Arredondo presenta su novela histórica «Amarílico: A la caza de un asesino», una obra de 67 capítulos que recorre tres años de investigación rigurosa y combina ficción médica con hechos históricos para narrar la batalla de la medicina contra la fiebre amarilla. Ambientada entre finales del siglo XIX y principios del XX, la novela sigue los pasos de científicos icónicos como Carlos Finlay, Max Theiler, Harald Seidelin e Hideyo Noguchi, transformando una epidemia silenciada en un relato de obsesión, descubrimiento y humanidad.

Hace tres años, el Dr. Edgardo Arredondo tomó una decisión que transformaría su carrera literaria: escribir una novela histórica sobre la fiebre amarilla. No fue una elección casual. «Elegimos el tema de la fiebre amarilla porque viene de mi época de estudiante, cuando levantamos materia de microbiología y quitaron del temario el tema de fiebre amarilla. El maestro dijo que no tenía caso, porque ya estaba erradicada en Yucatán. Otro profesor dijo que eso era un error, que debía conocerse la enfermedad.» relata en conversación con DIARIO IMAGEN.

Esa contradicción académica encendió una chispa. El Dr. Arredondo, autor de 12 libros en menos de 14 años, decidió sumergirse en un océano de investigación: «Entonces estudié la lucha de muchos médicos contra la fiebre amarilla, desde el descubrimiento del vector que era el mosquito. Es una historia apasionante. Hoy, a 40 años de distancia, no me cae el veinte de que logré materializar esto en una novela,» expresa.

El resultado de ese periplo intelectual es «Amarílico: A la caza de un asesino»—segunda edición presentada en la FIL 2025—, un volumen de 67 capítulos y un epílogo que destila rigor científico y emoción narrativa en partes iguales.

La ciencia contra el olvido

Ambientada entre finales del siglo XIX y principios del XX, la novela traza un mapa de descubrimiento que recorre Cuba, Panamá y Yucatán—territorios donde la enfermedad no solo mató, sino transformó el curso de la ciencia médica. Los protagonistas son médicos reales: Carlos Juan Finlay, el cubano que descubrió que el mosquito Aedes aegypti era el vector transmisor; Max Theiler, quien desarrollaría la vacuna y recibiría el Premio Nobel en 1951; Harald Seidelin, el danés pionero que llegó a Yucatán en 1911 para investigar; e Hideyo Noguchi, cuyo legado permea hoy en el Centro de Investigaciones Regionales de la UADY que lleva su nombre.

Pero más allá de la reconstrucción de datos, Arredondo entreteje una reflexión incómoda sobre el presente. «Es un tema vigente, porque salimos del marasmo que nos provocó el covid y así, de esta manera, se nos olvida que solo es cuestión de ver hacia atrás con la gripe española. Porque ahora hay brotes de dengue chikungunya y debemos entender cómo se acabó con el mosquito transmisor de la fiebre amarilla,» advierte el autor. Su novela, entonces, no es simplemente un viaje al pasado: es un espejo incómodo para el presente.

El virus más pequeño, la lucha más grande

La complejidad científica de esta novela reside en lo paradójico: durante siglos, médicos buscaban un enemigo que era demasiado pequeño para ver. «Aquí planteamos el marco histórico, cómo fue el trabajo para erradicar la enfermedad. La historia comienza a finales de siglo 19 cuando estaba el auge de los cazadores de estos bichos, de los que provocaban enfermedades. Aquí fue interesante porque el bicho de la fiebre amarilla no se descubrió hasta 1930, era tan pequeño, más pequeño que un eritrocito, hasta que se inventó el microscopio electrónico fue que se pudo aislar,» explica Arredondo.

La fiebre amarilla—conocida históricamente como «vómito negro»—tiene una tasa de mortalidad del 50 por ciento. «El hecho en sí es científico. Es una enfermedad originaria de América. Cuando llegaron los españoles aquí ya había fiebre. Fue una forma de devolver lo que nos hicieron trayendo la viruela. Cuando había europeos llegando a la costa mexicana se iban con fiebre amarilla, que tiene una letalidad del 50 por ciento,» comenta con el tono de quien ha metabolizado siglos de sufrimiento humano en narrativa.

El Instante de Finlay: Un mosquito en la mano, una epifanía en el corazón

Uno de los pasajes más conmovedores de la novela, y que Arredondo narra con particular énfasis, es el momento en que el Dr. Carlos Juan Finlay—después de dos décadas de rechazo académico—concibe la hipótesis que revolucionaría la medicina. «Dr. Finlay estaba rezando porque se le murieron 5 pacientes. Era católico. En ese momento se le para un mosquito en la mano, lo asusta y se va a donde estaba su esposa. Ahí se le ocurrió que podría ser el mosquito el transmisor de este virus,» relata Arredondo.

Es un momento que encapsula la naturaleza del descubrimiento científico: mezcla de obsesión, desesperación, fe y, a veces, un simple mosquito posado en la mano. Finlay, nominado siete veces para el Premio Nobel, nunca recibió el reconocimiento—un reconocimiento que sí obtuvo Max Theiler décadas después, desde Estados Unidos. La novela no oculta esta injusticia. Al contrario, la convierte en materia narrativa que incomoda, que cuestiona.

Accesibilidad sin traición a la complejidad

¿Cómo escribir novela histórica sobre microbiología del siglo XIX sin alienar al lector? Arredondo resolvió este dilema con deliberada sencillez. «A pesar de que es un tema médico, el lenguaje es super accesible. No debes ser del ambiente sanitario o médico para leerla. Ha tenido buena acogida como texto histórico porque es más digerible, pero es un libro para cualquier tipo de público,» asegura.

En el contexto de pandemias recientes y resurgimiento de enfermedades transmitidas por vectores, la novela formula una pregunta perturbadora: «¿Cuál es el animal más letal para el ser humano? No es la serpiente ni el tigre. Es el mosquito, por las enfermedades que transmite,» sentencia Arredondo. Un mosquito pequeño, casi imperceptible, responsable de millones de muertes a lo largo de la historia.

«Amarílico: A la caza de un asesino» está disponible en Amazon, librerías Gandhi, Sótano y Sanborns. La novela se presenta como una contribución no solo literaria, sino también histórica—un homenaje a los médicos yucatecos que marcaron el curso de la medicina tropical y un recordatorio de que las batallas científicas rara vez son lineales, justas o debidamente reconocidas.