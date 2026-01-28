ANDRÉS CEPEDA REGRESA A MÉXICO CON “BOGOTÁ LA GIRA”

SE PRESENTARÁ EN CDMX EL PRÓXIMO 26 DE FEBRERO EN EL TEATRO DE LA CIUDAD “ESPERANZA IRIS”

El multipremiado cantautor y productor colombiano Andrés Cepeda, una de las figuras más emblemáticas de la música latinoamericana y acreedor a cinco Latin Grammy, volverá a pisar tierras mexicanas para ofrecer un emotivo reencuentro con sus seguidores el próximo 26 de febrero, presentándose en el histórico Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, como parte de su aclamada gira internacional Bogotá La Gira.

Este esperado regreso marca la celebración en vivo de su más reciente y reconocido álbum Bogotá (Deluxe), una obra que reúne sonidos de energía cosmopolita y letras profundamente emotivas, inspiradas en las historias, recuerdos y contrastes de las grandes ciudades. Con una puesta en escena elegante e íntima, “Bogotá La Gira” se presenta como un homenaje a su ciudad natal y a las vivencias que han dado forma a su trayectoria musical, al tiempo que saluda de frente a otras grandes ciudades, como la Ciudad de México.

Tras conquistar escenarios en Europa, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, República Dominicana y Chile, además de recorrer toda Colombia con 22 conciertos en distintas ciudades, Andrés Cepeda llega al país azteca con un espectáculo que combina lo mejor de su nuevo material discográfico con los grandes éxitos que han acompañado a generaciones de seguidores en América Latina.

“Me hace muy feliz volver a presentar mi música en vivo en Ciudad de México. Hace algunos años que no nos vemos y vengo con un show muy lindo y con un álbum que me representa totalmente: “Bogotá”. Espero que disfruten mucho este regreso de mi música a los escenarios mexicanos. Un abrazo y nos vemos pronto para cantar juntos”, expresa Andrés Cepeda.

El concierto incluirá temas emblemáticos como “Besos Usados”, “Te voy a amar”, “Día tras día”, “Lo Mejor Que Hay En Mi Vida”, “Tengo Ganas” y “El Mensaje”, así como nuevas composiciones que reflejan su evolución artística y su profunda conexión con los sentimientos más profundos presentes en Bogotá (Deluxe), álbum que recientemente fue galardonado por La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación con el Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Tradicional.

Este reconocimiento llegó pocos días después del anuncio de una nueva nominación para Cepeda, esta vez a los GRAMMY 2026, en la categoría Best Latin Pop Album, cuya ceremonia se llevará a cabo el 1 de febrero en Los Ángeles, California.

El regreso de Andrés Cepeda a la Ciudad de México celebra su conexión con el público mexicanos su trayectoria y su más reciente etapa musical, promete ser una noche inolvidable, cargada de emoción y cercanía con uno de los artistas más queridos del pop latino contemporáneo.