El ascenso de Movimiento Ciudadano es evidente en todo el país: Juan Olivas

“Busca generar cambios estructurales”

Valle de México.- El Partido Movimiento Ciudadano (MC) se posiciona no sólo en estados y municipios, sino en todo el país, como una fuerza política centrada en el empoderamiento juvenil, la justicia intergeneracional y la transformación social además de un movimiento fresco y genuino .

Así lo expresó el empresario mexiquense Juan Olivas Islas, luego de reconocer que “el partido naranja es una buena opción, toda vez que busca construir una sociedad más justa, próspera e inclusiva, con un enfoque en la seguridad y las oportunidades para el desarrollo pleno de la sociedad”, dijo.

El también político destacó que el posicionamiento de MC en México es claro toda vez que en donde gobierna hay excelentes resultados que lo han convertido en un partido en ascenso que promete desplazar como una opción viable a Morena en muchas entidades claves como Naucalpan.

Juan Olivas señaló que, en todo momento, MC “busca generar cambios estructurales en el país a través de la participación ciudadana y el reconocimiento de la diversidad regional, además de que promueve la construcción de un estado más justo, seguro e inclusivo”.

Finalmente, Olivas Islas reiteró su compromiso de seguir luchando por la justicia y el empoderamiento social que muchos partidos han olvidado.